Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat am Donnerstag einen direkten, leidenschaftlichen Appell an schwarze Männer gerichtet, Kamala Harris bei der Präsidentschaftswahl am 5. November zu unterstützen – eine Bevölkerungsgruppe, die sie bisher nur schwer mobilisieren kann. Obama deutete dabei sogar an, dass Sexismus der Grund für die Zurückhaltung sein könnte.