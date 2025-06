Zellen reprogrammieren für ewige Jugend – wann kommen die ersten DNA-Versuche bei Menschen?

Für diejenigen, die hoffen, den Tod aufhalten zu können – und das sind ganze Heerscharen – ist ein Experiment aus dem Jahr 2016 zu einem Wendepunkt geworden. Zu dem Moment, der alles verändert hat. Für das Experiment am Salk Institute for Biological Studies in San Diego wurden Mäuse eingesetzt, die nur dafür gezüchtet worden waren, kurz zu leben und früh zu sterben. Sie wurden mit einer Nagetierversion der Progerie infiziert, einer Erkrankung, die vorzeitige Alterung verursacht. Wenn man sie sich selbst überlässt, werden die Tiere grau und gebrechlich und sterben etwa sieben Monate später, während typische Labormäuse eine Lebenserwartung von etwa zwei Jahren haben.