Weihnachtsmarkt Bremen 2024: Öffnungszeiten, Programm, Schlachte-Zauber und Anfahrt

Der Bremer Weihnachtsmarkt blickt auf eine Geschichte von über 160 Jahren zurück und zählt zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten im Norden Deutschlands. Die Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes, bestehend aus dem Rathaus und dem Marktplatz, bietet ein festliches Ambiente, das zum Genießen von gebrannten Mandeln, Glühwein und Kunsthandwerk einlädt. Hier suchen die Bremer nach Weihnachtsgeschenken und verbringen ruhige Stunden in der Vorweihnachtszeit. Auch viele Touristen besuchen in der Weihnachtszeit die Bremer Innenstadt.

Wie in den letzten Jahren findet auch 2024 wie gewohnt der Weihnachtsmarkt auf dem Bremer Marktplatz statt. Zudem erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr wieder der Schlachte-Zauber an der Weserpromenade. Beide Weihnachtsmärkte eröffneten bereits Ende November ihre Pforten.

Sie möchten mehr über den Bremer Weihnachtsmarktmarkt erfahren? Dann sind sie hier genau richtig! Wir haben alle Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt für Sie. Außerdem lesen Sie alles Wichtige rund um den Bremer Schlachte-Zauber.

Weihnachtsmarkt Bremen 2024: Die Öffnungszeiten heute

Der Bremer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 25. November bis zum 23. Dezember 2024 statt. Er erstreckt sich rund um den Bremer Marktplatz und bietet den Besuchern eine Vielzahl von Ständen und Attraktionen. Die Öffnungszeiten sind in diesem Jahr immer montags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21.30 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Neben kulinarischen Angeboten und handwerklichen Erzeugnissen wartet auf die Besucher auch ein Rahmenprogramm mit weihnachtlicher Musik.

Hier haben wir die Öffnungszeiten des Bremer Weihnachtsmarktes noch einmal für Sie im Überblick:

Öffnungszeiten (25. November bis 23. Dezember 2024)

Montag bis Donnerstag: 11 bis 20.30 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 21.30 Uhr

Sonntag: 11 bis 20.30 Uhr

Weihnachtsmarkt Bremen 2024: Programm - Was ist geboten?

Der Bremer Weihnachtsmarkt wird am Montag, dem 25. November 2024, mit einem Gottesdienst im St. Petri-Dom eröffnet. Im Anschluss erfolgt die offizielle Eröffnung durch das Einschalten des Tannenbaums. Ab dem 26. November wird der Weihnachtsmann täglich von 16 bis 18 Uhr in seiner Hütte am Neptunbrunnen erwartet, wo er kleine Geschenke an die Kinder verteilt. Zudem wird jeden Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr das Programm „Winterfantasien“ angeboten, bei dem farbenfrohe Fantasiewesen auf langen Stelzen über den Markt wandeln und von Musik begleitet werden.

Musikalische Begleitungen sind ebenfalls Bestandteil des Bremer Weihnachtsmarktes. Jeden Samstag um 18 Uhr tritt der Posaunenchor auf dem Rathausbalkon auf. Die Weihnachtsparade findet jeden Dienstag um 18 Uhr statt und umfasst acht Walkings Acts, die durch den Weihnachtsmarkt ziehen.

Ein weiteres Ereignis wird am 11. und 12. Dezember erwartet, wenn die beleuchtete Großfigur DUNDU, die bereits 2016 auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen war, zurückkehrt. DUNDU wird von fünf Puppenspielern bewegt und von Musik begleitet.

Hier haben wir die wichtigsten Programmpunkte vom Weihnachtsmarkt in Bremen für Sie zusammengetragen:

Montag, 25. November 2024, 16 Uhr: Eröffnungsgottesdienst im St. Petri-Dom mit anschließendem Lichteranschalten des Tannenbaums

Dienstag, 26. November 2024, 18 Uhr: Weihnachtsparade

Donnerstag, 28. November 2024, 18 bis 20 Uhr: Winterfantasien von Stelzen-Art

Samstag, 30. November 2024, 18 Uhr: Posaunenchor

Dienstag, 3. Dezember 2024, 18 Uhr: Weihnachtsparade

Donnerstag, 5. Dezember 2024, 18 bis 20 Uhr: Winterfantasien von Stelzen-Art

Samstag, 7. Dezember 2024, 18 Uhr: Posaunenchor

Dienstag, 10. Dezember 2024, 18 Uhr: Weihnachtsparade

Mittwoch, 11. Dezember 2024, 18 Uhr: DUNDU

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 18 Uhr: DUNDU

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 18 bis 20 Uhr: Winterfantasien von Stelzen-Art

Samstag, 14. Dezember 2024, 18 Uhr: Posaunenchor

Dienstag, 17. Dezember 2024, 18 Uhr: Weihnachtsparade

Donnerstag, 19. Dezember 2024, 18 bis 20 Uhr: Winterfantasien von Stelzen-Art

Samstag, 21. Dezember 2024, 18 Uhr: Posaunenchor

Schlachte-Zauber 2024: Weihnachtsmarkt an der Weser

Neben dem Weihnachtsmarkt am Marktplatz erwartet die Besucher vom 25. November bis zum 23. Dezember 2024 an der Bremer Wasserpromenade ein weiterer Weihnachtsmarkt. Der Schlachte-Zauber öffnet täglich ab 11 Uhr seine Tore und wirbt mit einer winterlich und maritim geprägten Atmosphäre. Der Markt wird am Eröffnungstag um 18.30 Uhr mit einem Feuerwerk über der Weser gefeiert.

Beim Schlachte-Zauber können Besucher eine mittelalterliche Szenerie erleben. Im Dorf der Fogelvreien gibt es verschiedene Düfte von Gewürzen und Kräutern, und der Fleischbräter bietet frisch zubereitete Speisen an. Das Hämmern des Schmieds ist aus der Ferne zu hören, und Handwerker wie Töpfer, Filzer, Drechsler und Schreiber sind bei der Arbeit zu sehen. In den Tavernen werden Met und Fruchtwein angeboten, und Musikanten sorgen für Unterhaltung, während die historischen Schiffe am Ufer liegen. Es gibt auch verschiedene Marktstände und Darbietungen von Gauklern und Spielleuten. Die Gastrohütten in den Biergärten der benachbarten Restaurants sind festlich geschmückt und bieten Glühwein und andere Getränke an.

Die Weserpromenade Schlachte ist über die Böttcherstraße mit dem Weihnachtsmarkt am Marktplatz und der Innenstadt verbunden.

Hier haben wir die Öffnungszeiten des Schlachte-Zaubers in Bremen vom 25. November bis 23. Dezember 2024 noch einmal für Sie im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 20.30 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 20.30 Uhr

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt Bremen: So gelangen Sie in die Bremer Innenstadt

In der Vorweihnachtszeit zeigt sich die Bremer Innenstadt mit festlicher Beleuchtung, dekorierten Passagen und weihnachtlich gestalteten Schaufenstern. Der Weihnachtsmarkt rund um den Bremer Marktplatz und der Schlachte-Zauber gelten dabei als die zwei großen Hauptattraktion.

Die zwei Weihnachtsmärkte in der Bremer Innenstadt sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestellen am Brill, Domsheide, Obernstraße oder Schüsselkorb bequem erreichbar. Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise mit dem Auto über das Parkleitsystem, das zu den Parkhäusern in der Innenstadt führt, oder mit dem Reisebus, der durch das Buspark-Konzept unterstützt wird. Weitere Informationen zur Anreise können Sie der offiziellen Website der Stadt Bremen entnehmen.