Zukunftswoche: Round Table und die Digitalisierung in Augsburg

Vom 24. bis 29. April findet die erste „Zukunftswoche Augsburg“ statt. Auf Initiative der Augsburger Allgemeinen und der Stadt Augsburg werden spannende Events zum Thema Zukunft und Digitalisierung abgehalten.

Die Zukunft ist jetzt! Das ist das Motto der ersten ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG, gemeinsam ins Leben gerufen von Augsburger Allgemeine, Stadt Augsburg und Digitalrat. In dieser Aktionswoche, die vom 24. April bis zum 29. April stattfindet, werden erstmals mehrere Events zum Thema Zukunft und Digitalisierung in Augsburg gebündelt. Eines davon: der „Digital Round Table“. Auf Einladung der Augsburger Allgemeinen trafen sich Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik, Bildung, Kultur, Sport, Forschung und Medien am runden Tisch, moderiert von Lisa Graf. Alle Teilnehmer:innen eint dabei der Gestaltungswille für eine erfolgreiche Zukunft des Standorts Augsburgs, vor allem mit Blick auf die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung.

Die ZUKUNFTSWOCHE soll verbinden und Ideen sichtbar machen

„Mit der ersten ZUKUNFTSWOCHE in Augsburg wollen wir die Sichtbarkeit von Digitalthemen erhöhen und den Diskurs über Chancen und ­Herausforderungen von Digitalisierung mehr in den Fokus rücken. ­Digitalisierung betrifft uns alle“, eröffnen die Gastgeber Andreas Schmutterer (Verlagsleiter Augsburger Allgemeine) und Daniel Kempf (Geschäftsführer pd digital und Organisator des Rocketeer Festivals) die Gesprächsrunde.

Dass die Digitalisierung alle Augsburger Gesellschaftsbereiche betrifft, ist sich die Runde direkt zu Beginn einig. Ein wichtiges Gremium, das auf Initiative der Stadt Augsburg gegründet wurde, ist der – bundesweit bislang einzigartige – Digitalrat Augsburg. Zum runden Tisch sind gleich beide Vorsitzende dabei: Fabian Ziegler, stv. Vorsitzender und Gründer der Digitalagentur TEAM23, und Vorsitzender Richard Goerlich sehen die große Aufgabe darin, die Chancen der Digitalisierung für die Stadt Augsburg zu nutzen. „Durch Digitalisierung haben wir die Möglichkeit die Gesellschaft stärker miteinander zu verbinden. Die Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit und wir in Augsburg wollen hier ganz vorne mit dabei sein“, erläutert Fabian Ziegler. Und Richard Goerlich, Vorsitzender des Rats, ergänzt: „Den Digitalrat auf Bundesebene gibt es ja bereits. Und diese Idee lokal herunterzubrechen, ist sehr spannend. Ziel ist es eine neue gute Erfahrung (Bürger-Experience) für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu schaffen, um die vielfältigen Chancen der Digitalisierung erlebbar und greifbar zu machen. Dabei ist unsere Rolle auch, den Finger in die Wunde zu legen und zu zeigen, an welchen Stellen es in der Stadt und der Verwaltung noch nicht funktioniert.“

Für Augsburg bedeutet das ganz konkret für Goerlich: „Wir können unsere Zukunft nur dann erfolgreich gestalten, wenn wir es schaffen, unsere Stadt vom Image des reinen Industriestandorts, der wir in den 90er Jahren waren, weiterzuentwickeln. Und zwar hin zu einem mutig positionierten und tatkräftig agierenden Standort im Digitalbereich.“

Die Stadt Augsburg hat das Potenzial, im ­Bereich der Digitalisierung vorne mitzuspielen

Dr. Wolfgang Hübschle ist Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg. Damit fällt das Projekt „Smart City“ in seinen Zuständigkeitsbereich. Das bundesweite Transformationsprojekt hat das Ziel, Städte auch in Zukunft mithilfe neuer Technologien lebenswert und handlungsfähig zu machen. Für den Referenten ist klar, dass die Wegrichtung bereits stimmt. „Wir sind deutlich besser, als es in Augsburg auf den ersten Blick vielleicht den Anschein macht. Wir haben Netzwerke, die gut funktionieren. Jetzt ist es unsere Aufgabe, das noch lauter in die Welt zu rufen.“ Damit die Digitalisierung nicht nur Thema unter Expert:innen bleibt und bei allen Augsburger Bürger:innen ankommt, brauche es laut Hübschle Angebote, die diese auch wahrnehmen können. „Das Wichtigste ist, dass jede:r mitmacht“, erklärt er, „denn am Ende hängt es von den Bürgerinnen und Bürgern selbst ab, ob der Wandel auch funktioniert.“

Angebote und Services, die das Leben erleichtern, müssen entwickelt werden. Damit das Thema in der Öffentlichkeit einen positiven Anklang findet, müssen bereits bestehende Projekte sichtbar gemacht werden und Berührungspunkte geschaffen werden. Das sieht man auch beim FC Augsburg so. Danny Schmolke, Marketingleiter beim Augsburger Bundesligisten, beschreibt das so: „Als Fußballverein genießen wir eine große Strahlkraft und können Digitalisierungsthemen für eine Vielzahl von Augsburgern jeglichen Alters greifbar machen. Für Fans und Partner des Vereins könnten digitale Mehrwerte geschaffen werden, die in erster Linie dem Fan-Erlebnis am und auch außerhalb des Spieltags konkrete Vorteile bieten. So zum Beispiel neue digitale Bestell- und Bezahlangebote im Bereich des Caterings oder virtuelle Stadionführungen per VR-Brille, wenn der Ball nicht rollt.“

Neben dem Sport ist auch die Kultur ein spannendes Feld, um Digitalisierung in Augsburg erlebbar zu machen. Tina Lorenz, zuständig für die Digitalsparte am Staatstheater Augsburg, entwickelt neue Konzepte für das Theater und nutzt zum Beispiel seit Anfang der Corona-Pandemie Virtual-Reality-Brillen für den Theatergenuss daheim oder experimentiert mit Kunst, die von einer künstlichen Intelligenz produziert wird. „Wir müssen die Digitalisierung intersektional betrachten“, ist sie sich sicher. „Digitalisierung ist die größte Bewegung seit der Industrialisierung.“ Einen wichtigen Aspekt, damit auch jede:r an einem solchen Angebot teilhaben kann, sieht sie in der Einladung der Menschen, unabhängig von deren Alter. „Man kann alles zugänglich machen. Die Nutzung muss deshalb so intuitiv und einfach wie möglich sein“, ist sie überzeugt.

Der Innovations- und Start-up-Standort entwickelt sich

Das Digitale Zentrum Schwaben, kurz DZ.S, ist die erste Anlaufstelle in der Region für Gründungsinteressierte sowie Absolvent:innen von Hochschulen und Universitäten. Geschäftsführer Stefan Schimpfle erfährt somit aus erster Hand, was die Start-up-Szene bewegt. Er ist sehr positiv gestimmt, was die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Augsburg in Bezug auf die Digitalisierung angeht: „Wir haben eine vielseitige, innovative und dynamische Gründungsszene, die wir noch besser positionieren müssen. Klappern gehört zum Handwerk.“ In den letzten Jahren sind viele innovative Start-ups entstanden, die auch mit dem Mittelstand zusammenarbeiten und so genannte Business-to-Business-Lösungen anbieten. In diesem Bereich ist der Standort Augsburg stark und hat weiteres Potential, diesen Schwerpunkt auszubauen. Das zieht auch immer mehr Kapitalgeber:innen an.

„Jetzt ist es an den lokalen Unternehmen, Kooperationen mit Start-ups einzugehen und sich von deren Innovationskraft und aufgeschlossenen Art, neue Dinge anzugehen, inspirieren zu lassen. Den Vorteil dieser beeindruckenden Diversität an guten Start-ups müssen wir in Augsburg unbedingt nutzen“, sagt er mit Nachdruck.

Eine starke Stimme für Wissenschaft und Forschung

Ein Projekt, das die Digitalisierung direkt in die Unternehmen bringt, ist das KI-Produktionsnetzwerk Augsburg, das aus der Kooperation von Universität Augsburg, Technischer Hochschule Augsburg, dem Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Augsburg und dem Fraunhofer IGCV entstanden ist. Dr. Juliane Gottmann ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin des KI-Produktionsnetzwerks an der Universität Augsburg. Ziel ist unter anderem, Fachkräfte für den Einsatz von KI in der Produktion zu schulen. Digitalisierung und KI sieht Gottmann als große Möglichkeit und eine Chance für den Wirtschaftsstandort Augsburg: „Wir müssen es schaffen, Digitalisierung als verbindendes Element zu nutzen. Wenn wir uns von der Technologie überholen lassen, könnte es uns als Gesellschaft auch spalten.“ Gerade in der Kommunikation sieht sie einen wichtigen Faktor. Ihrer Meinung nach muss noch besser transportiert werden, welchen Nutzen die Digitalisierung für jede:n Einzelne:n bringt. „Wir müssen uns als Gestalter an die eigene Nase fassen und unsere Geschichten anders und besser erzählen“, fasst sie zusammen. Unterstützung bekommt sie von ihrem Sitznachbarn: An der Fakultät für Computer Science der Technischen Hochschule Augsburg lehrt Prof. Dr. Arne Mayer. „Digitalisierung nimmt eine exponenzielle Geschwindigkeit auf, mit der wir Schritt halten müssen.

Auch wird sie diverser: Im Sport sieht sie anders aus als in der Wirtschaft. Unser Leben wird dadurch bereichert. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass niemand auf halber Strecke verloren geht.“ Gerade Augsburg sieht er in der Diskussion um die Digitalisierung als einen Standort, der sich besonders vor München nicht verstecken muss: „München strahlt als Gesamtpaket. Wir müssen also die Punkte finden, in denen wir besser sind. Und genau diese müssen wir deutlicher hervorheben. Mir fällt da zum Beispiel unsere innovative Produktion und Logistik ein, wo Augsburg eine herausragende Stellung hat – und dennoch rufen wir es nicht laut genug in die Welt hinaus.“ Diese These unterstützend fasst Tina Lorenz konkret zusammen: „Ich erlebe ganz viele einzelne Leuchttürme, die für sich betrachtet hell strahlen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass noch nicht ausreichend miteinander gesprochen, in einen Austausch gegangen wird. Dabei können Synergieeffekte ein sehr starker Treiber sein.” Und regt damit eine noch bessere Vernetzung an. „Genau deshalb ist der interdisziplinäre Wissenstransfer so wichtig und der Grund, warum wir Formate wie diesen runden Tisch brauchen“, ergänzt Daniel Kempf.

Digitale Bildung muss in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten

„Mich treibt im Hinblick auf unsere Kinder vor allem eine Frage um: Wie wird die kommende Generation arbeiten und leben?“, wirft Ulrich Huggenberger, Gründer und CEO von XITASO, ein. „Einer Generation, die von klein auf in Kontakt mit digitalen Angeboten und Geräten kommt, muss der richtige Umgang mit diesen beigebracht werden. Dabei muss es unser Ansinnen sein, auch zukünftige Entwicklungen in unsere Überlegungen einzubinden.“ Das Thema trifft bei den Teilnehmer:innen des Round Table einen Nerv. Denn nicht nur die Eltern seien hier gefordert – auch auf Bildungsebene gebe es, gerade bei Schulen, wichtigen Nachholbedarf. „Die Bildung nachfolgender Generationen, am besten schon ab der Grundschule, ist der Schlüssel zur digitalen Transformation“, betont Richard Goerlich in der Diskussion. „Und wenn die Politik keine Angebote in den Schulen macht, dann müssen wir sie einfordern.“ Dazu gehört eine umfassende Entwicklung von Digitalisierungs- und Medienkompetenz an Augsburger Schulen, um sich in einer immer schnelleren und komplexer werdenden Lebens- und Arbeitswelt zurechtzufinden und diese aktiv zu gestalten, ist sich die Runde einig.

Gerade der Dialog und die unterschiedlichen Perspektiven in der heterogenen Gesprächsrunde zeigen, dass der Diskurs wichtig ist und dadurch spannende neue Ideen entstehen können. Kommunikation und niedrigschwellige Angebote sind für die Teilnehmer:innen wichtige Faktoren, damit die Digitalisierung ein Erfolg in Augsburg wird – sei es der Dialog untereinander oder auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Und gerade der Standort Augsburg hat dazu sehr gute Voraussetzungen. „Wir sind Römerstadt, wir sind Textilstadt, wir sind Digitalstandort“, fasst Andreas Schmutterer zusammen.