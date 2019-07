„Einfach Zeitung“

Praxis-Workshop Mediaplanung vom Verband Bayerischer Zeitungsverleger findet bei der Augsburger Allgemeinen statt

Das VBZV-Seminar „Einfach Zeitung“, das in Kooperation mit den Verlagsvertretungen von Schroetter, Schaible und Glauner sowie der Zeitungs-Marktforschungs-Gesellschaft (ZMG) durchgeführt wird, hat auch in diesem Jahr wieder großen Zuspruch gefunden.

Über zwanzig Junior-Media-Planer sind der Einladung des VBZV in die Räume der Mediengruppe Pressedruck nach Augsburg gefolgt. Im Rahmen des zweitägigen Praxisworkshops ermöglichten erfahrene Referenten und Verlagsvertreter den jungen Nachwuchsplanern aus bayerischen Media-Agenturen wertvolle Einsichten, wie sich Tageszeitungen durch geschickte Planung als Werbeträger nutzen lassen.

Nach der Begrüßung erläuterte Andreas Schmutterer, Verlagsleiter der Augsburger Allgemeinen, die „digitale Transformation der Tageszeitung“ am Beispiel der Augsburger Allgemeinen. Thomas Sarnowski, Head of Marketing der Redblue Marketing GmbH, München, gab in seinem Vortrag wertvolle Tipps und Hilfestellungen für die Tageszeitungsplanung. Andrea Koch, Geschäftsleiterin bei der Agentur Mediaplus, erläuterte unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Mediennutzung, warum die Tageszeitung auch in Zukunft ein wichtiges Medium bleibt.

Einen besonderen Höhepunkt bot der gastgebende Verlag mit dem Besuch des Nachrichten-Desks. Abends genoss man das gesellige Beisammensein bei einem Restaurantbesuch – Erfahrungen wurden ausgetauscht und Kontakte geknüpft.

Neben den verschiedenen Vorträgen und Führungen wird heute, am zweiten Tag des Workshops, die praktische Arbeit in den Übungsagenturen im Mittelpunkt stehen: Unter der Anleitung der Verlagsvertreter werden sich die Seminarteilnehmer im Rahmen eines Fallbeispiels mit den Themen Briefing, Planung und Darstellung beschäftigen. In der abschließenden Präsentation werden die einzelnen Arbeiten von dem Juror Thomas Stork, Managing Director Zenithmedia GmbH München, beurteilt.

Die Mediengruppe Pressedruck erwies sich bereits am ersten Tag als ein ausgezeichneter Gastgeber des Planungsseminars.

Stellvertretend für die bayerischen Zeitungsverlage präsentierte sie die klassische Tageszeitung als moderne und leistungsstarke Mediengattung – sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. pm