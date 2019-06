Anzeige

Forum Sankt Elisabeth

Herzlich willkommen beim „Forum Sankt Elisabeth“!

Von Alex Fitzek

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen beim 3. „Forum Sankt Elisabeth“! Diese Sonderveröffentlichung begleitet Sie regelmäßig in der Neuburger Rundschau und im Neuburger Extra. Wir möchten Sie – die Bevölkerung in Neuburg und Umgebung, unsere Patienten und deren Angehörige, unsere Belegschaft, unsere ehemaligen Mitarbeiter und die Freunde unseres christlichen Hauses – auch auf diesem Wege an der Kompetenz und Fürsorge teilhaben lassen, die unsere Klinik Sankt Elisabeth von Mensch zu Mensch prägt.

Uns ist es eine Herzensangelegenheit, Ihnen mit unseren Forums-Beiträgen das gute Gefühl zu geben, dass Sie bei uns auf eine moderne und zukunftsfähige medizinische Versorgung bauen können.

Wir leben Elisabeth!

Was uns dabei besonders auszeichnet, ist die Liebe zum Beruf, die unsere Klinik Sankt Elisabeth quer durch die Abteilungen verbindet.

Ganz konkret ist es die Heilige Elisabeth, die uns im Klinikalltag immer wieder begegnet. Eine Frau, die mutig einen nicht einfachen Weg gewählt hat, ihn beherzt gegangen ist und gegen alle Widerstände mit frohem Mut und großem Herzen für andere da war: Keine Schutzpatronin könnte für unser Haus besser geeignet sein.

Auch wenn die Elisabethinerinnen nicht mehr ständig im Krankenhausalltag präsent sind; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesem Haus eine unverwechselbare Atmosphäre und eine barmherzige, achtsame und zugewandte Seele schenken, sind es! Elisabeths Wirken ist für uns Ansporn und Inspiration, Anspruch und Ermutigung gleichermaßen.

Allen, die sich fragen, wie es dem christlichen Haus geht – was es gestern, heute und morgen auszeichnete und auszeichnet, antworten wir aus ganzem Herzen: „Wir leben Elisabeth“.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Gesundheit!

Privat-Doz. Dr. Stephan Seeliger,

Ãrztlicher Direktor

Ulrike Kömpe, Geschäftsführerin

In doppeltem Sinne sehr qualifiziert

CA Dr. Andreas Markus leitet die Innere Medizin mit den Schwerpunktbereichen Gastroenterologie und Pneumologie

1. Welche Aufgaben nehmen Sie als Chefarzt der Inneren Medizin wahr?

Im Bereich der Magen-Darm-Erkrankungen ist es meine primäre Aufgabe, den sehr hohen Standard der KJF Klinik Sankt Elisabeth fortzuentwickeln. Da unsere Klinik räumlich und baulich hervorragende Voraussetzungen mitbringt und mit Endoskopen und Ultraschallgeräten neuester Generation ausgezeichnet ausgestattet ist, empfiehlt sich die Gastroenterologie allen, die eine spezialisierte heimatnahe Versorgung schätzen.

Für die Pneumologie steht Aufbauarbeit an, da dieses Fach in unserer Klinik bisher nicht vertreten war. Deshalb hat das Update des Lungenfunktionslabors hohe Priorität. Unser Bestreben ist es im 2. Schritt, die Bronchoskopie in örtlicher Betäubung am Standort auszubauen.

2. Mit dem direkt benachbarten ÄPZ ergeben sich im Bereich der Gastroenterologie Synergien zum Wohl des Patienten; welche davon sind für die heimatnahe spezialisierte Gesundheitsvorsorge in Neuburg und Umgebung besonders wichtig?

Chefarzt Dr. Andreas Markus Bild: Ulli Hamm

Der große Vorteil der engen Zusammenarbeit von ambulanter und stationärer Medizin liegt darin, dass beispielsweise nach einem stationären Aufenthalt eine nahtlose Weiterversorgung am gleichen Ort möglich ist – auch im Fall einer sehr komplexen vorausgehenden Behandlung. Dabei sind aufgrund der räumlichen Nähe der ambulant und stationär tätigen Ärztinnen und Ärzte Rückfragen auf dem „kurzen Dienstweg“ jederzeit problemlos möglich. Fehlende Informationen können ohne Aufwand rasch ausgetauscht werden. Außerdem lassen sich so überflüssige Doppeluntersuchungen vermeiden.

3. Welche Perspektiven sehen Sie für Ihre Spezialgebiete an der Klinik Sankt Elisabeth - was sind Ihre aktuellen Herzensangelegenheiten?

Da ich bereits über eine Ermächtigung zur ambulanten Lungenspiegelung in örtlicher Betäubung verfüge, möchte ich gerne dafür sorgen, dass auch die Narkose-Bronchoskopie in Neuburg eingeführt werden kann. Damit kann vielen Patientinnen und Patienten der Weg an weiter gelegene Zentren wie etwa München oder Regensburg erspart werden: Das ist ein logischer Schritt in Richtung heimatnaher Versorgung zum Wohl des Patienten.

Für die Gastroenterologie wünsche ich mir zunächst, gemeinsam mit der pädiatrischen Kollegin Frau Dr. Barbaric, Funktionsuntersuchungen einzuführen, die für Kinder und Erwachsene die Untersuchung von Erkrankungen der Speiseröhre verbessern (Manometrie, pH-Metrie).

4. Beim „Vortrag für Jedermann“ zum Thema „Husten“ haben Sie jüngst neben einer fundierten schulmedizinischen Darstellung auch die Unterstützung von Hausmitteln bei leichteren gesundheitlichen Problemen erwähnt. Wie wichtig ist Ihnen der ganzheitliche Ansatz im Klinikalltag?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass niemand nur „aus einem Organ besteht“, und dass viele Krankheiten neben der Beeinträchtigung von körperlichen Funktionen auch seelische Folgen mit sich bringen.

Ich halte es deshalb für sehr wichtig und hilfreich, auch zu fördern, was uns „wohltut“ und seelisch aufrichtet. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass eine Patientin oder ein Patient selbst aktiv zum Gesundwerden beitragen kann, etwa im Rahmen von Krankengymnastik, einem aktiven Beitrag zur gesunden Ernährung oder ähnlichem, dann ist dies in der Regel ein ganz besonders wertvoller Impuls für die Genesung.

Leitende Oberärztin Dr. Irena Barbaric. Bild: Thomas Bauch, KJF/oH

5. Was bedeutet „Fürsorge und Kompetenz von Mensch zu Mensch“ für Sie persönlich?

Gut zuzuhören und immer wieder nachzufragen, bis ich verstanden habe, wo „der Schuh drückt“ ist für mich eine der wichtigsten Arten, wie ich Zuwendung zu Mitmenschen signalisieren kann.

Den individuellen Bedürfnissen eines Patienten nachzukommen, ist gerade bei schwerer Erkrankung oder komplexer medizinischer Fragestellung nicht immer einfach. Sie fordert das gesamte Team der an der Patientenversorgung beteiligten Berufsgruppen. Ich bin sehr dankbar, dass in unserem Haus sehr erfahrene und sehr einfühlsame Pflegekräfte Seite an Seite mit den Ärzten für die Patienten da sind. Gerade diese Einheit immer wieder anzustreben und alle nötigen Personen dazu zusammen zu bringen und zu hören, ist nach meiner Erfahrung einer der besten Wege, um kompetent und fürsorglich für seine Mitmenschen zu sorgen.

Interview: Alex Fitzek

Gastroenterologie für jede Lebensphase – vom Frühchen bis ins beste Alter in der KJF Klinik Sankt Elisabeth in sehr guten Händen

Nicht nur erwachsene Patienten können sich bei Magen- und Darmerkrankungen den Ärzten und Pflegekräften der KJF Klinik Sankt Elisabeth anvertrauen: Seit 1. April 2019 komplettiert Dr. Irena Barbaric als zusätzliche neue Leitende Oberärztin neben dem Leitenden Oberarzt Dr. Florian Wild die Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin. Damit erfuhr das das pädiatrische Ärzteteam unter der Leitung von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Stephan Seeliger eine sinnvolle Verstärkung.

Dr. Irena Barbaric hat als gebürtige Kroatin in ihrer Heimat das Medizinstudium absolviert und war dort 20 Jahre in verschiedenen Krankenhäusern tätig, u. a. in der Uniklinik Rijeka. Vor ihrem Wechsel nach Neuburg war sie als Oberärztin in einer Kinderklinik der Johanniter beschäftigt.

Als Leitende Oberärztin verfügt Dr. Barbaric neben dem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin über die Subspezialisierung Kindergastroenterologie und Neonatologie. Außerdem besitzt sie die Qualifikation zur fachgebundenen genetischen Beratung.

Geschäftsführerin Ulrike Kömpe: „Wir freuen uns sehr, dass der Bereich Kindergastroenterologie mit einer so versierten und erfahrenen Ärztin besetzt werden konnte. Damit können wir unserem Anspruch gerecht werden, diesen Bereich für alle Patienten vom Säugling bis ins hohe Alter anzubieten.“ Dr. Barbarics Leistungsspektrum umfasst diagnostische Verfahren wie Leberbiopsien, Magen- und Darmspiegelungen, ERCP, MRT und andere bildgebende Verfahren.