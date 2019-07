Anzeige

Forum Sankt Elisabeth

Herzlich willkommen bei unserem 4. „Forum Sankt Elisabeth“!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Diese Sonderveröffentlichung begleitet Sie regelmäßig in der Neuburger Rundschau und im Neuburger Extra. Wir möchten Sie – die Bevölkerung in Neuburg und Umgebung, unsere Patienten und deren Angehörige, unsere Belegschaft, unsere ehemaligen Mitarbeiter und die Freunde unseres christlichen Hauses – auch auf diesem Wege an der Kompetenz und Fürsorge teilhaben lassen, die unsere Klinik Sankt Elisabeth von Mensch zu Mensch pflegt.

Uns ist es eine Herzensangelegenheit, Ihnen mit unseren Forums-Beiträgen das gute Gefühl zu geben, dass Sie bei uns auf eine moderne und zukunftsfähige medizinische Versorgung bauen können. Denn wir leben Elisabeth! Was uns dabei besonders auszeichnet, ist die Liebe zum Beruf, die unsere Klinik Sankt Elisabeth quer durch die Abteilungen verbindet. Keine Schutzpatronin könnte für unser Haus besser geeignet sein.

Achtsamkeit im Umgang mit den Menschen, die einem begegnen. An dem Platz, an dem man tätig ist. Aber auch mit den eigenen Ressourcen und der eigenen Gesundheit: Unser Interdisziplinäres Schmerzzentrum (ISZ) hält dafür ganz besonderen Raum bereit. Die Leitende Ärztin Dr. Sonja Lisch und ihr multiprofessionelles Team stehen den chronisch Schmerzgeplagten hier mit einem ebenso modernen wie individuellen Behandlungsansatz zur Seite.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ – so formulierte es der große Schriftsteller Erich Kästner. Wir laden Sie ein, sich mit unserem Team der Gesundheitsexperten gemeinsam auf den Weg zu machen, um sich selbst Gutes zu tun.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Gesundheit!

PD Dr. Stephan Seeliger, Ãrztlicher Direktor, und Ulrike Kömpe, Geschäftsführerin

Gemeinsam gegen den Schmerz:

Das Interdisziplinäre Schmerzzentrum (ISZ) an der KJF Klinik Sankt Elisabeth:

Chronischer Schmerz ist eine Erkrankung, die Körper und Seele betrifft und das gesamte Leben der Betroffenen einschränkt. Elementar ist in diesem Fall eine individuelle Schmerztherapie, die wieder eine aktive Teilhabe am Leben möglich macht.Unser ISZ diagnostiziert und behandelt alle Arten chronischer Schmerzerkrankungen. Sein qualifiziertes, multiprofessionelles Behandlungsteam besteht aus Fachärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, Psychologen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Gesundheits- und Krankenpflegekräften sowie Musiktherapeuten. Im Bedarfsfall können jederzeit weitere Fachärzte der KJF Klinik Sankt Elisabeth hinzugezogen werden.

Seite an Seite mit dem Patienten

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Behandlungskonzept. Je nach Ursache und Ausprägung können wir Ihnen dabei das gesamte Spektrum der modernen und wissenschaftlich gesicherten Schmerztherapie anbieten – zum Beispiel folgende Behandlungsmethoden:

Medikamentöse Therapie

Physio- und Ergotherapie

Bewegungstherapie

Gesprächstherapie

Musiktherapie

Entspannungsverfahren

Bewegungsbad

Elektrostimulationsverfahren

Biofeedback-Verfahren

Patientenschulung

Therapie d. Schmerzbewältigung

Ausdauertraining / Nordic Walking

Sozialpädagogische Betreuung

diagnostische und therapeutische Infiltrationstherapie

Leistungsspektrum

Unser ISZ steht für sämtliche Formen chronischer Schmerzen offen: