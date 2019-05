10:04 Uhr

Golfclub feiert "Ein einmaliges Jubiläum"

Clubpräsident Dr. Klaus Leuthe richtet in seinem Grußwort dankende, informative und zukunftsweisende Worte an die Vereinsmitglieder und alle Interessierten.

Liebe Mitglieder, Gäste und Freunde des Golfclubs Augsburg,



am 4. September 2019 jährt sich die Gründung unseres Golfclubs. Im 60. Jahr der Clubgeschichte wird mir die Ehre zu Teil, als Präsident an der Spitze eines hervorragenden Vorstandsteams die Geschicke unseres Golfclubs zu leiten. Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, dieses einmalige Jubiläum mit uns zu begehen.



Mit seiner 60-jährigen Historie reiht der Golfclub Augsburg sich in einen erlesenen Kreis von renommierten deutschen Golfclubs ein. Im Jahr 1959 erklärten wir unsere Mitgliedschaft im Deutschen Golf Verband (DGV), als einer von nur 58 deutschen Vereinen. Zu diesem Zeitpunkt feierte der DGV bereits sein 52. Jubiläum und konnte in diesem Jahr, nicht zuletzt durch uns, die Zahl seiner organisierten Golfspieler von 7000 auf 7800 erhöhen. Heute sind es weit über 600 000 Golfspieler die sich in über 850 Clubs und Anlagen organisieren.



Wie der Verband entwickelte sich auch der GCA und so sind heute über 900 Golferinnen und Golfer in Burgwalden im Club aktiv. 60 Jahre Historie haben viele Generationen auf den Fairways und Grüns unseres Golfparadieses in den Westlichen Wäldern erlebt. Kinder wurden zu Eltern, Eltern zu Großeltern und die Welt stand alles andere als still. Als Zeitzeuge kann der GCA und seine Mitglieder Bücher mit Erlebnissen und Geschichten füllen.



Die größte Geschichte ist sicherlich die unserer Golfsport-Legende Bernhard Langer. Der Junge aus Anhausen, der das erste Mal in Burgwalden den Schläger in die Hand nahm. Heute ist er eine weltweite Sportlegende und einer der größten im Golfsport und erfolgreicher als je zuvor.



Meine Leidenschaft und Verbundenheit zum Club besteht bereits seit 1997 und hat seitdem nicht nachgelassen. Auch in Zukunft werde ich mich für den Club einsetzen und als Präsident die stetige Weiterentwicklung unserer golferischen Heimat forcieren. Auf dem Platz und auch in die Infrastruktur. Das Projekt GCA 2025 haben wir jüngst erst den Mitgliedern vorgestellt. Weiterhin wird mein und unser Ziel die attraktive Gestaltung des Golfsports für Jung und Alt sein.



Wir werden gemeinsam daran arbeiten, den GCA auch für die nächsten Jahrzehnte hervorragend aufzustellen und durch neue Akzente die Symbiose zwischen Historie und Neuzeit entwickeln. Steter Leitfaden wird uns dabei der wahre "Spirit of the Game" sein. Ihnen und uns wünsche ich für die Zukunft alles Gute und freue mich Sie in Burgwalden ganz häufig begrüßen zu dürfen.



Ihr

Dr. Klaus Leuthe

Jubiläumsmitglied werden und bis zu 1000 Euro sparen!

Sie möchten sich regelmäßig der sportlichen Herausforderung unseres wunderschönen Golfplatzes stellen? Sie möchten die Vorzüge einer einzigartigen 18-Loch-Anlage vor den Toren der Stadt auskosten? Die landschaftliche Idylle Ihres Golfclubs in den Westlichen Wäldern genießen?



Dann entscheiden Sie sich jetzt im Jubiläumsjahr für eine Mitgliedschaft im Golfclub Augsburg! Für 60 Neu-Mitglieder bietet der Club in seinem 60. Jubiläumsjahr eine stark reduzierte Investitionsumlage an: Als Neu-Mitglied in der Saison werden Ihnen nur 60 Prozent der ursprünglichen IVU berechnet.



Werfen Sie einen Blick auf das breit gefächertes Angebot verschiedener Mitgliedschaftsformen und attraktiven Arrangements für junge Erwachsene, Familien und Senioren. Auch Golfer anderer Clubs können eine erschwingliche Zweitmitgliedschaft erwerben. Die Zahlungsmodalitäten hinsichtlich der Jahresbeiträge und gegebenenfalls einmalig anfallenden Investitionsumlage sind flexibel gestaltbar.



Das Angebot gilt ab sofort und für die ersten 60 Neu-Eintritte. Mehr Informationen? Der Golfclub Augsburg beantwortet Ihnen gerne alle Fragen hierzu. Rufen Sie einfach an unter Telefon (0 82 34) 56 21 oder schreiben Sie eine Mail an info@golfclub-augsburg.de.