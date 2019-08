Anzeige

Pflegekräfte in Schrobenhausen, Neuburg und Ingolstadt sind herzlich willkommen!

Wir schätzen Ihr Engagement: An unseren drei Standorten im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, in Neuburg und Ingolstadt sind Pflegekräfte herzlich willkommen

Von KKH/oH

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lässt es sich gut leben - und gut arbeiten. Zur pulsierenden Wirtschaftskraft der Region 10 leistet er seinen ebenso tatkräftigen wie konstanten Beitrag.

Was man heute als „Work-Live-Balance“ bezeichnet, bestimmt von jeher auch die Arbeitsatmosphäre in den Einrichtungen des Landkreises, zu denen das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen gehört.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Bild: KKH/oH

An drei Standorten - in der Lenbachstadt, in der Ottheinrichstadt und in Ingolstadt - trägt diese Trias zum guten Gefühl im Landkreis und in der Region bei, heimatnah medizinisch gut und liebevoll versorgt zu sein.

Das „Gesundheitsunternehmen“ des Landkreises nimmt den Dienst am Menschen sehr ernst. Nicht nur in Bezug auf die Patientinnen und Patienten, die sich in unseren Einrichtungen aufhalten und sich unseren Ärzten und Pflegekräften anvertrauen - sondern auch in Bezug auf diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn nur wenn das Arbeitsumfeld und das kollegiale Miteinander stimmen, können sie sich mit ganzem Herzen um das Wohlergehen ihrer Patientinnen und Patienten kümmern.