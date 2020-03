Anzeige

Die besten Parties finden in der Küche statt

In der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival dürfen sich regionale Start-ups präsentieren.

Wer schon mal zu Hause gefeiert hat, kennt das: Irgendwann sammelt sich das Partyvolk in der Küche. Erst zwei, drei, dann nach und nach immer mehr Gäste. Die Stimmung ist locker, die Atmosphäre ungezwungen, man lacht, man diskutiert.

Genau deshalb gibt es beim diesjährigen Rocketeer, der Konferenz für digitale Innovationen am 24. April im Augsburger Kongress am Park, mit der Innovation Kitchen wieder einen ungezwungenen Treffpunkt für Diskussion und Austausch. Auf der Aktionsfläche dürfen sich Start-ups mit ihren Ideen präsentieren. Über das Onlineformular auf rocketeer.augsburg-gruendet.de können sich Neugründer oder junge Unternehmen für einen der begehrten Plätze bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 12. März. Eine Jury wählt aus, welches Start-up einen Stand zugeteilt bekommt. Erfolgreiche Bewerber erhalten nicht nur freien Eintritt zum Rocketeer Festival, sondern profitieren darüber hinaus davon, mit ihrer Idee, ihrem Produkt mitten in der lebhaften Küchendiskussion zu stehen. Denn hier treffen sich Experten aus dem Bereich Merger & Akquisition, potenzielle Investoren, Mentoren sowie Gründer mit Erfahrung, um sich von den jungen Talenten inspirieren zu lassen. Eine, die sich und ihr Unternehmen vergangenes Jahr präsentieren durfte, ist Linda Mayr. Sie hat mit zwei Freunden die Planstack GmbH gegründet. Mit der digitalen Anwendung lassen sich Prozesse und Abläufe in der Baubranche vereinfachen und effektiver gestalten. Das kam gut an auf dem Rocketeer. Mayr sagt: „Die Innovation-Kitchen auf dem Rocketeer Festival war letztes Jahr ein tolle Gelegenheit unser Start-up zu präsentieren. Ich kann nur jedem Gründer empfehlen sich auf einen der Plätze zu bewerben.“

Kein Geheimnis mehr

Die Innovation Kitchen wird gehostet von der städtischen Initiative „Augsburg gründet!“ und des Digitalen Zentrums Schwaben (DZ.S), die Gründer auf ihrem Weg zum eigenen Unternehmen begleiten. „Wir wollen die regionale Start-up-Szene vernetzen und die Gründerkultur fördern“, erklärt Stefan Schimpfle, Geschäftsführer des DZ.S. Dass so etwas am besten in der Küche funktioniert, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein.

