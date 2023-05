Eine neue Art zu arbeiten: baramundi

Im Innovationspark der baramundi software AG wird eine besondere Arbeitskultur pflegt, die über die üblichen New Work-Konzepte hinausgeht.

Der Augsburger Softwarehersteller baramundi ist ein Spezialist für die Verwaltung und Absicherung von Netzwerken, PCs und mobilen Endgeräten. Innovation und Veränderung sind das tägliche Geschäft – auch in der Personalabteilung. Eva Daberger, Director People, Culture & Organization, ist schon seit ihrem Studium eine Vollblut-Personalerin. Ramona Petrasch unterstützt sie als Learning & Development Manager im Bereich Leadership Enablement und „New Work“. Sie erklären im Interview, warum baramundi eine besondere Arbeits- und ausgeprägte Du-Kultur pflegt und sich alle – vom Azubi bis zum CEO – auf Augenhöhe begegnen können.

Was macht die Arbeit bei baramundi so besonders?

Eva: Dieser besondere baramundi-Spirit zeigt sich in allen Bereichen durch das kooperative Miteinander. Bestes Beispiel: Die Doppelspitze in unserem Team. Seit über einem Jahr arbeite ich zusammen mit meiner Kollegin Barbara Mayr im Tandem als Director of People, Culture & Organization. Anfangs hatten wir beide sehr gemischte Gefühle. Wir haben zwei sehr verschiedene Persönlichkeiten. Wie sollte die enge Zusammenarbeit funktionieren? In Wirklichkeit ergänzen wir uns aber durch unsere Unterschiede bestens. Wir bereichern und challengen uns gegenseitig. Aber am Ende kommen wir zu einem Ergebnis, bei dem wir uns die Verantwortung entsprechend unserer Fähigkeiten teilen können.

Müsst ihr beide jede Entscheidung gemeinsam treffen?

Eva: Mittlerweile geht das, ohne uns vorher zu beraten. Dank der Erfahrungen, die wir miteinander und übereinander gesammelt haben. So bin ich heute sicher, ob Barbara anders handeln würde und warum. Letztendlich sind unsere Entscheidungen dadurch besser geworden, weil wir immer noch eine zweite Perspektive mitbedenken. Das ist uns aber nicht einfach zugeflogen. Wir mussten beide hart an uns arbeiten, viel kommunizieren, die eigenen Eitelkeiten zurückstecken und uns einander mit allen Ecken und Kanten öffnen.

Wie löst ihr einen Konflikt?

Ramona: Nur, wenn man über die Problemstellungen spricht, kann man eine Lösung finden. Es gibt natürlich keine Garantie, dass sich der Konflikt dadurch automatisch klärt. Je nach Situation kann es sein, dass ein Moderator gebraucht wird. Je nach Thema kann das eine Führungskraft sein oder ein Teammitglied mit Expertise. Die Hauptsache, dass die Moderation mit einem neutralen Blick erfolgt.

Wie seid ihr auf diese Strategie gekommen?

Ramona: Wir sind ein stark wachsendes Unternehmen. Ab einer gewissen Anzahl an Mitarbeitenden wäre es nach klassischer Denkweise notwendig gewesen, eine weitere Hierarchieebene im mittleren Management einzubeziehen. Einer der großen Unternehmenswerte bei baramundi lautet „Miteinander“. Und dieses wäre durch den klassischen Ansatz weniger gegeben. Dafür hätte es wahrscheinlich zu mehr Bürokratie geführt. Deswegen haben wir uns mit New Work beschäftigt, Interessensgruppen gebildet, kollaborativ ein Modell entwickelt und es einfach ausprobiert. Wir verstehen uns als Pilot- und Leuchtturmprojekt, bei dem die anderen Teams selbst entscheiden dürfen, ob das für sie auch passt. Wir möchten aber andere Unternehmen ermutigen, neue Ideen ebenfalls einfach einmal auszuprobieren. Das Wichtigste dabei ist, Vertrauen zu sich und zu den eigenen Kolleg:innen zu haben.