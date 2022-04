Innovation Kitchen: Die Chance für Augsburger Start-ups

Einmal das eigene Start-up aus Augsburg und die Idee dahinter vorstellen? Die Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival macht‘s möglich. Hier können junge Unternehmen zeigen, was sie draufhaben. Bewerbungen sind jetzt online möglich – die ersten haben ihre Chance bereits genutzt.

Das Herzstück einer jeden Wohnung ist die Küche: Hier trifft sich die Familie, es finden die besten Partys statt und vor allem wird lecker gekocht. Neben frischen Zutaten braucht es dafür einen groben Plan, Kreativität, Fingerspitzengefühl und das richtige Timing. Und weil es auch bei Start-ups auf das Timing, den richtigen Input und Kreativität ankommt, treffen sich diese in der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival 2022 in Augsburg.

Denn das Rocketeer Festival ist der perfekte Rahmen für frische Unternehmens-Ideen. Das Festival, das am Mittwoch, den 11. Mai, im Kongress am Park in Augsburg stattfindet, ist Treffpunkt für Pioniere Vordenker, innovative Macher aus dem Mittelstand und Gründer in Sachen digitale Innovationen und Zukunftstrends.

Bühne frei für die Start-ups aus Augsburg und Umgebung

Neben Vorträgen von Experten auf verschiedenen Bühnen und zahlreichen Networking-Formaten für die Teilnehmenden gibt es beim Rocketeer Festival mehrere Aktionsflächen. Eine davon: Die Innovation Kitchen – Best of Start-ups by „Augsburg gründet!“ Die Innovation Kitchen ist der Treffpunkt für die Start-up-Szene in Augsburg, Investor und Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit jungen Gründern interessiert sind. Im Zentrum stehen die aktuell spannendsten Start-ups der Region, die sich dort präsentieren.

Gehostet wird die Innovation Kitchen in Zusammenarbeit mit der Initiative „Augsburg gründet!“ der Stadt Augsburg und dem Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S), die Gründer auf ihrem Weg zum eigenen Unternehmen begleiten. „Mit „Augsburg gründet!“ fördern wir aktiv die Gründungskultur und vernetzen die regionale Start-up-Szene. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival wieder einen eigenen Bereich für Gründer und Gründungsinteressierte schaffen können“, sagt Stefan Schimpfle, Geschäftsführer Digitales Zentrum Schwaben.

„Es ist großartig, dass wir mit dem Digitale Zentrum Schwaben auch in diesem Jahr wieder die Innovation Kitchen auf die Beine stellen können. Es ist eine einmalige Möglichkeit für Start-ups, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Daniel Kempf, Mitinitiator von Rocketeer.

Innovation Kitchen: Das erwartet die Start-ups aus Augsburg

Einige Start-ups haben sich bereits online für die Innovation Kitchen beworben Flowsight beschäftigt sich mit intelligenter Prozessoptimierung durch vor- rausschauende Wartung für industrielle Arbeitsprozesse. Und genau das wollen die drei Gründer den Teilnehmenden des Rocketeer Festivals präsentieren.

„Als wir hörten, dass die Innovation Kitchen wieder stattfindet, haben wir uns sofort beworben. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassenkönnen. Wo sonst bekommt ein Start-up so konzentriert so viel Aufmerksamkeit?“, sagt Dirk Widmann, Mitgründer von Flowsight.

Start-ups aus Augsburg und Umgebung, die Lust haben eine der Präsentationsflächen zu ergattern, können sich via Onlineformular bewerben. Eine Jury vergibt die begehrten Plätze. Die Vorteile für die überzeugendsten Bewerber liegen klar auf der Hand: Der Eintritt zum Festival ist für die Gründer kostenlos und – noch wichtiger – sie erhalten dank eines eigenen Stands eine Plattform, auf der sie sich, ihr Produkt, ihre Idee vorstellen – und vielleicht gleich Nägel mit Köpfen machen können.

Nach der Konferenz findet ab 18 Uhr noch die After-Show-Party des Rocketeer Festivals statt, auf der man gemeinsam auf neue Ideen und Kontakte anstoßen kann.