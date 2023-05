Innovation Kitchen für Augsburgs Start-ups: Hungrig nach neuen Ideen

In der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival können junge Unternehmen zeigen, was sie drauf haben. Bewerbungen sind jetzt online möglich – die ersten haben ihre Chance bereits genutzt.

Die Küche ist das Herzstück jeder Wohnung. Hier trifft sich die Familie, es finden die besten Partys statt und vor allem wird lecker gekocht. Neben frischen Zutaten braucht es dafür einen groben Plan, Kreativität, Fingerspitzengefühl und das richtige Timing. Und weil es auch bei Start-ups auf das Timing, den richtigen Input und Kreativität ankommt, treffen sich diese in der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival 2023 in Augsburg. Denn das Rocketeer Festival ist der perfekte Rahmen für frische Unternehmensideen. Das Festival, das am Freitag, den 28. April, im Kongress am Park in Augsburg stattfindet, ist Treffpunkt für Pionier:innen, Vordenker:innen, innovative Macher:innen aus dem Mittelstand und Gründer:innen in Sachen digitale Innovationen und Zukunftstrends. Neben den Expertenvorträgen auf verschiedenen Bühnen und zahlreichen Networking-Formaten für die Teilnehmenden gibt es beim Rocketeer Festival mehrere Aktionsflächen. Eine davon: Die Innovation Kitchen – Best of Start-ups by „Augsburg gründet!“ Die Innovation Kitchen ist der Treffpunkt für die Start-up-Szene, Investor:innen und Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit jungen Gründer:innen interessiert sind. Im Zentrum stehen die aktuell spannendsten Start-ups der Region, die sich dort präsentieren. Gehostet wird die Innovation Kitchen in Zusammenarbeit mit der Initiative „Augsburg gründet!“ der Stadt Augsburg und dem Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S), die Gründer:innen auf ihrem Weg zum eigenen Unternehmen begleiten. „Start-ups spielen eine essenzielle Rolle bei der Innovationsfähigkeit unseres Standortes. Sie sorgen für frischen Wind und neue Sichtweisen. Wir freuen uns, dass wir mit der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival wieder einen eigenen Bereich für Start-ups, Gründer:innen und Gründungsinteressierte schaffen können und so die Sichtbarkeit und Vernetzung des Ökosystems vorantreiben können“, sagt Stefan Schimpfle, Geschäftsführer Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S).

„Es ist großartig, dass wir mit dem Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S) auch in diesem Jahr wieder die Innovation Kitchen auf die Beine stellen können. Es ist eine einmalige Möglichkeit für Start-ups, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Daniel Kempf, Mitinitiator von Rocketeer.

Die Bewerbungsphase für Start-ups läuft und diese einmalige Möglichkeit will ein Start-up bereits nutzen:

„Praxis statt Theorie“ – Gleea hat es sich zum Ziel gesetzt, das Lernen in der notfallmedizinischen Aus- und Weiterbildung praxisorientierter zu gestalten und Rettungskräfte auf die Herausforderungen ihrer Einsätze besser vorzubereiten.

Genau das wollen sie den Teilnehmenden des Rocketeer Festivals vorstellen.

„Das ist unser erstes Rocketeer Festival und wir würden uns freuen, im Rahmen der Innovation Kitchen Gleea und unsere App präsentieren zu können und sind ebenfalls gespannt auf die weiteren inspirierenden Vorträge im Bereich der digitalen Zukunftstrends.“ Sagt Stefanie Graumann, eine der Mitgründer:innen von Gleea Educational Software GmbH, die sich bereits für einen der begehrten Plätze beworben hat.

Junge Unternehmen, die ebenfalls eine der Präsentationsflächen zu ergattern möchten, können sich bis zum 29.03.2023 via Onlineformular unter rocketeer.augsburg-gruendet.de bewerben. Eine Jury vergibt die begehrten Plätze. Die Vorteile für die überzeugendsten Bewerber:innen liegen klar auf der Hand: Der Eintritt zum Festival ist für die Gründer:innen kostenlos und – noch wichtiger – sie erhalten dank eines eigenen Stands eine Plattform, auf der sie sich, ihr Produkt, ihre Idee vorstellen – und vielleicht gleich Nägel mit Köpfen machen können. Nach der Konferenz findet ab 18 Uhr noch die After-ShowParty des Rocketeer Festivals statt, auf der man gemeinsam auf neue Ideen und Kontakte anstoßen kann.