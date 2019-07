Anzeige

Transformation der Logistik

Den Bedürfnissen einer mehr und mehr digitalisierten Gesellschaft müssen innovative Lösungen entgegen gestellt werden. Eine Branche, die sich in diesem Zuge viel verändert und neue Impulse setzen muss, ist die Logistik. Sie verbindet praktisch alle anderen Branchen.

Es versteht sich von selbst, dass die Warenlieferung auf moderne Bedürfnisse von Privatkunden und Unternehmen eingehen muss. Auf dem Rocketeer Festival präsentierte sich am Stand der Andreas Schmid Lab GmbH deshalb eine Vielzahl von innovativen Start-Ups, die kreative Ideen in die Logistikbranche einbringen und damit den Warenverkehr modernisieren wollen. Das Unternehmen versuche in ihrem Lab gemeinsam mit Hochschulen die moderne Logistik zu gestalten und auch externe Ideengeber einzubringen, so Dr. Michael Hofmann, Geschäftsführer der Andreas Schmid Lab GmbH.

Innovative Start-Ups aus der Logistikbranche präsentierten ihre Ideen am Stand der Andreas Schmid Lab GmbH.

Gerade für die Andreas Schmid Logistik AG gehört das unabdingbar zur zukünftigen Entwicklung der Branche dazu. „Lieferketten sicherstellen und auch die Wünsche der Kunden berücksichtigen, kann man nur, wenn man auch kreativ nachdenkt und den Schritt in neue Gewässer wagt“, sagt Executive Director Alessandro Cacciola.

Mit Start-Ups, Forschung und neuen Impulsen in die Zukunft

Egal, ob autonomes Fahren, Lieferdrohnen, oder gar völlig alternative Konzepte: Die Logistik kann und will sich neu erfinden. „Wir werden in Zukunft alternative, flexible Modelle haben.“, sagt Cacciola auf dem Rocketeer Festival. So wäre es möglich, die bestellte Ware direkt in das Fahrzeug des Kunden zu liefern. Der Kunde müsse sich keine Gedanken machen, wo er seine Bestellung abholen kann, sondern könne zum Beispiel nach der Arbeit direkt darauf zugreifen.