405 Meter für die Mobilität der Zukunft

Dass hier am Rand des Thelottviertels das Herzstück des größten Mobilitätsprojektes in Augsburg entsteht, übersieht man fast. Kran, Bauzaun und Container wirken wie eine normale Baustelle. Man muss schon unter die Erde! Bei einer Führung erfahren Interessierte, wie der Tunnel den Nah-, Regional- und Fernverkehr der Zukunft verbinden wird.

Das wollen sich die 20 Interessierten, die sich zu einer Tunnelführung der Stadtwerke Augsburg (swa) eingefunden haben, genauer ansehen. „Uns interessiert, was in der Stadt passiert“, sagt ein Paar aus Gersthofen. „Ich habe in der Holzbachstraße gewohnt und möchte wissen, wie es mit der Linie 5 weitergeht“, so ein anderer Teilnehmer.Wohn- und Eigentumsformen vergeben.

Geführt wird die Gruppe von Dorothee Schäfer. Die swa-Mitarbeiterin kennt alle Details des Tunnels, durch den die Straßenbahnlinien 3, 4 und 6 (die zukünftig im Tunnel zur Linie 5 wird) an die Haltestelle direkt unter das Gleis fahren werden. Für alle Fußgänger entsteht zudem eine schnelle und bequeme Verbindung zwischen Pfersee und der Innenstadt. Aber alles der Reihe nach.

Erstmal gibt es Bauhelme und Warnwesten für alle. Sicherheit geht vor. Es ist Punkt 18 Uhr, aber die Baustelle läuft auf Hochtouren. So wie sie es immer tut, 20 Stunden am Tag.

Bild: Ruth Plössel Barrierefrei zum Zug und in die City

Bevor es in den Tunnel hineingeht, läuft die Gruppe links daneben hinauf. Von hier sieht man den gegenüberliegenden Hauptbahnhof, über die Gleise hinweg. Von der erhöhten Position haben alle einen guten Blick auf das sogenannte Tunnelportal West. Im Moment noch Baustelle und Baustoff-Lager für die unterirdischen Arbeiten, bald repräsentativer Platz. „Alle Pendler aus Pfersee werden in Zukunft über den Sebastian-Buchegger-Platz und den 405 Meter langen Tunnel in die Innenstadt oder zu ihren Zügen kommen – unterirdisch, trocken und barrierefrei“, erklärt Dorothee Schäfer den Gewinn für die westlichen Stadtteile. „Ein Fahrradparkhaus mit 1.200 Plätzen, ein Kiosk und eine Kiss&Ride-Spur werten den Platz zusätzlich auf.“ So entsteht ein urbaner, öffentlicher und lebenswerter Raum.

Die Mitarbeiterin der Stadtwerke lenkt den Blick der Besucher Richtung Hauptbahnhof. Auf halber Strecke im Boden ein großes viereckiges Loch. „Was es damit auf sich hat, werden wir im Tunnel sehen“, steigert Dorothee Schäfer die Spannung. Nun geht es hinein in den westlichen Tunneleingang. Die Gruppe spaziert dort, wo später die Gleise der Straßenbahnen verlaufen werden. Rechts daneben, leicht erhöht, entsteht der Fußgängerweg. Ohne Höhenunterschied geht es weiter hinein.

Lichthof im Fußgängertunnel

Dann auf einmal: Tageslicht von oben. Ein Lichthof unterbricht den Fußgängertunnel, macht ihn offener und freundlicher, ein wichtiger psychologischer Effekt. „Die Pferseer Unterführung wird dann kaum ein Fußgänger mehr nutzen“, sagt Dorothee Schäfer, „dort soll nach dem Ausbau der Schienen der Radverkehr laufen.“

Jetzt steht die Gruppe unter dem neuen Bahnsteig F. Von oben schauen Reisende neugierig herunter. „Nur mit diesem zusätzlichen Bahnsteig können wir den Zugverkehr so umleiten, dass während der Tunnel-Baustelle der Betrieb weiterlaufen kann.“ Später sollen am Bahnsteig F überwiegend die sieben Linien des Regio-Schienen-Takts fahren. Wie kommen Reisende bequem nach oben? „Über vier Aufzüge und mit Rolltreppen wird die unterirdische Haltestelle direkt an die Verteilerebene und die Bahnsteige angebunden.“ Von der Haltestelle direkt in den Zug – das geht dann.

Ende 2021 sollen die Tunnel-Teile der Baustellen aus West und Ost zusammenkommen. „Dann sehen wir, ob es passt“, scherzt Dorothee Schäfer. Um Zeitpläne, Kosten und Abläufe einzuhalten, haben die Stadtwerke eine Projektgesellschaft gegründet. Die schlägt mit 30 Millionen Euro zu Buche. „Eine Investition, die sich am Ende auszahlt, wenn alles wie geplant läuft.“ Dann, zur geplanten Eröffnung im Jahr 2023, werden alle Menschen, die den Bahnhof täglich nutzen, ideal mit allen Verkehrsmitteln verbunden sein. (gr)

Infos zu Tunnelführungen:

www.augsburg.de/tunnelfuehrungen

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des Magazins Augsburger Stadtteilgespräche.