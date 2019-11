Am Kanal entlang

Ein Kanal mit verschiedenen Namen ist Bindeglied für Textilviertel, Herrenbach und Spickel. Wer entlang des Wassers vom Hochablass zum Textilviertel spaziert, erlebt die Stadtteile vom Ufer aus – und entdeckt deren Besonderheiten aus einer neuen Perspektive. Gehen Sie mit uns auf Tour!

Augsburger Stadtteilgespräche

Mit geübten Paddelstößen bewegen sich Kanuten durch Wasserstrudel. Ihre Manöver lassen Wasser spritzen, das vom Lech über den Hauptstadtbach hierher zur Kanustrecke fließt. Mit einem Abstecher zur Olympia-Strecke beginnt unser Spaziergang entlang des Hauptstadtbachs – jenes Augsburger Kanals, der Lechwasser in die Stadtviertel Spickel, Herrenbach und Textilviertel leitet und dort das Leben der Menschen prägt.

An der Kanustrecke treffen wir Eva-Maria Müller. Ihr Vater Erich R. Müller war leitender Architekt beim Bau der Gesamtanlage für die Olympischen Spiele 1972. In Augsburg entstand damals das weltweit erste Kanuslalom-Stadion – mit einem künstlichen Wildwasserparcours, der bis heute modernen Anforderungen des Leistungssports gerecht wird. „Den Aushub aus dem Kanal nutzten die Planer für die Hügel, die als Tribünen dienen“, erzählt Eva-Maria Müller. An schönen Herbsttagen wie diesem sind hier viele Spaziergänger unterwegs. Das unterscheidet die Augsburger Kanu-Arena von anderen: Sie kann über den Sport hinaus von allen Bürgern und Besuchern zum Aufenthalt genutzt werden. Seit 2017 steht das Areal unter Denkmalschutz. 2022 wird hier erneut eine Kanuslalom-Weltmeisterschaft stattfinden, bis dahin soll die Anlage saniert werden.

Der Hauptstadtbach fließt weiter nach Norden vorbei am „Talking Tree“, einer verkabelten Buche, die ihre Gesundheitsdaten im Web teilt, und zwischen den Häusern am Heimgartenweg hindurch.

An der Friedberger Straße nennen die Anwohner den Hauptstadtbach „ Eiskanal“ – er könnte Schwimmer mühelos von hier zum Textilviertel tragen. Auf Höhe des Schwabencenters quert er die Friedberger Straße. Weiter in Fließrichtung heißt er Herrenbach – und gibt dem umgebenden Viertel seinen Namen. Der Pfad wird erdig. Breite Stämme und dichte Baumkronen schlucken die Hektik der Straße. Wer im Herrenbach wohnt, schätzt den Erholungswert der grünen Ufer. Auch Armin Baur vom Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen nennt das Grün sein Herzensprojekt. Leider mussten hier aus Hochwasserschutzgründen Bäume gefällt werden.

Neues Grün am Herrenbach

Eines steht fest: Als Ersatz werden die ersten 40 von 132 Bäumen zwischen Oktober 2019 und März 2020 gepflanzt. Armin Baur hofft, dass möglichst viele neue Bäume in den Grünanlagen im Herrenbachquartier Platz finden.

Wir gehen weiter mit dem Lauf des Lechwassers an den gepflegten Herrenbach-Schrebergärten entlang und vorbei an hohen Wohnblöcken. Sie verbergen unseren Blick auf die Statue von Fritz Koelle - Hommage an die stolze Arbeitertradition im Herrenbach. Wir queren die Reichenberger Straße, nun heißt der Kanal Proviantbach. Blechdächer des Industriegebiets mit dem ehemaligen OBI durchbrechen die Grüntöne am Kanal - im Hintergrund das Fabrikschloss im Ziegelkleid.

Im Proviantbachquartier tragen die Häuser ockerfarbenen Stein. Auf den Fußballwiesen von Türkspor trainieren Jugendliche, in der Ferne liegt die blaue Kuppel des Glaspalasts. Der Proviantbach biegt ab, quert die Amagasaki-Allee. Hier im Textilviertel offenbart das Wasser seine Power: Der rasante Strom trifft auf Schleusen und Kraftwerke, noch heute liefert er Energie. Firmen wie Martini und MAN nutzen Kanalwasser zur Energiegewinnung und als Kühlwasser.

Wasserkraft gestern und heute

An der Johannes-Haag-Straße zeigt uns Markus Haller vom Tiefbauamt exemplarisch ein Wasserkraftwerk.

Wasserkraft

Der Sachgebietsleiter Wasserbau und Gewässerunterhalt kennt die Vorzüge des Proviantbachs als Energielieferant: „Er besitzt eine große Fallhöhe, deshalb ist die Energieausbeute sehr gut.“ Der Höhenunterschied verstärkt den Druck des Wassers, das im Kraftwerk die Turbinen wie Propeller antreibt. Erste Aufzeichnungen über den Kanal stammen aus dem Jahr 1877. Er wurde angelegt, um Energie für die Textilindustrie zu gewinnen. Mit der Errichtung der Lechkanäle war Augsburg Vorreiter in Europa. Heute ist das Kanalsystem Teil des UNESCO-Welterbes der Stadt – und lockt Besucher aus der ganzen Welt nach Augsburg. Zwischen Spickel, Herrenbach und Textilviertel entdecken sie sein einzigartiges Industrieerbe, sein erholsames Grün und – an warmen Tagen – sein erfrischendes Nass.