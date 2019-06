Aus Industrie wird Industriekultur

„Industrielle Spuren sind für mich in Oberhausen allgegenwärtig. Dagegen wird der Bärenkeller eher durch Siedlerhäuschen und Kleingärten geprägt.“

Oberhausen gehört zu den markantesten Augsburger Stadtteilen. 1911 kam der von industrieller Revolution und Arbeiterquartieren geprägte Ort zu Augsburg. Heutige Baudenkmäler wie das historische Tramdepot oder die Schuhfabrik Berneis-Wessels sind Zeugen dieser Zeit. Dazu gehört auch das Gaswerkgelände, das zum wegweisenden Kreativquartier entwickelt wird. Mit 42 Prozent hat Oberhausen den höchsten Migrationsanteil. Es ist wichtig, soziale Belange im Blick zu

haben, und mit Mitteln des Städtebaus und viel menschlichem Engagement die gesellschaftliche Balance zu halten. In Oberhausen wie auch im Bärenkeller müssen Entwicklungskonzepte den Anforderungen entsprechen, die Stadtteile an ihre Infrastruktur stellen. Dazu gehören neben bezahlbarem Wohnraum auch gute Einkaufsmöglichkeiten, saubere Luft sowie Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Eine wichtige Rolle spielen aktive Menschen, deren Engagement ein lebendiges Stadtteilleben ermöglicht. Darüber berichtet dieses Magazin. Es widmet sich Ihrem Stadtteil als Impulsgeber für Kultur, Sport, Handel, Gewerbe und Entwicklungen. Diese Ausgabe ist meine herzliche Einladung an Sie: Sprechen Sie mit mir, den Bürgermeistern und Referenten der Stadtregierung am Mittwoch, 03. Juli 2019, um 18 Uhr in der Aula der Werner-Egk-Grundschule über Wünsche und Erfreuliches, aber auch darüber, wo der Schuh drückt.

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des Magazins Augsburger Stadtteilgespräche.