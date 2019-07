Aus dem Fleiß der Siedler entstanden

„Wo früher Brachland war, haben sich aus meiner Sicht mit der Firnhaberau und der Hammerschmiede zwei gefragte und beliebte Wohnstadtteile entwickelt.“

Die beiden nordöstlichen Stadtteile Augsburgs entstanden ab den 1920er- sowie den 1930er-Jahren auf dem einstigen Jagdrevier von Friedrich August Firnhaber. Die Siedler bebauten das Land in Eigenregie zur Linderung der Wohnungsnot. Um die Versorgung zu sichern, überließ ihnen die Stadt viel Gartenland. Aus dieser Zeit stammen die großen Grundstücke der Siedlerhäuschen. Während die Hammerschmiede heute als Nahversorgungszentrum dient, ist die Firnhaberau ein Hotspot für Sport, Theater und den einzigen Faschingsumzug in der Stadt. Konzepte zur Ortsentwicklung müssen Anforderungen entsprechen, die Stadtteile an ihre Infrastruktur stellen. Dazu gehören neben bezahlbarem Wohnraum auch gute Einkaufsmöglichkeiten, saubere Luft sowie Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Eine wichtige Rolle spielen dabei aktive Menschen in Arbeitsgemeinschaften und Vereinen, deren Engagement ein lebendiges Stadtteilleben ermöglicht.

Darüber berichtet dieses Magazin. Es widmet sich Ihrem Stadtteil als Impulsgeber für Kultur, Sport, Handel, Gewerbe und strukturelle Entwicklungen. Diese Ausgabe ist meine herzliche Einladung an Sie: Sprechen Sie mit mir, den Bürgermeistern und Referenten der Stadtregierung am Mittwoch, 24. Juli 2019, um 18 Uhr im Hubertushof, Hubertusplatz 2, über Wünsche und Erfreuliches, aber auch darüber, wo der Schuh drückt.

