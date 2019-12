Die City wird fit für die Zukunft

In Augsburgs Mitte teilen Bewohner der Innenstadt ihren Lebensraum mit Touristen, Besuchern aus dem Umland und aus anderen Stadtvierteln. Sie alle profitieren von den Angeboten in der City – und den Bauprojekten, die den Stadtkern aufwerten.

Augsburger Stadtteilgespräche

BÄCKERGASSE UND SPITALGASSE

Sie hat die zweijährige Umbauphase gut verkraftet: In der Bäckergasse gibt es mehr Geschäfte als zuvor, Fußgänger schätzen die verkehrsberuhigte Flaniermeile. Auf dem letzten Stück der Achse hin zu Puppenkiste und Welterbe-Wassertürmen laufen aktuell Straßenbauarbeiten in der Spitalgasse. Auch hier wird das Pflaster erneuert, kommen Fußweg und Fahrbahn auf eine Ebene, wird die Parksituation neu geregelt. Bis Mitte 2020 soll die Umgestaltung des künftig verkehrsberuhigten Bereichs abgeschlossen sein, zu dem auch der Platz am Roten Tor gehört. Dieser wird autofrei, begrünt und mit Sitzmöglichkeiten aufgewertet. In die Maßnahme Spitalgasse / Platz investiert die Stadt 3,5 Millionen Euro. (swo)

AUGSBURGER RATHAUS

Grundlegende Verbesserungen beim Brandschutz am fast 400 Jahre alten Einzeldenkmal Rathaus sind Gründe für die aktuell laufenden Baumaßnahmen. Der Goldene Saal und die Fürstenzimmer können weiterhin besichtigt werden. Ab August 2021 muss für 14 Monate komplett gesperrt werden. Dann wird der Obere Fletz samt Sitzungssälen saniert und dabei auch die Medien-, Lüftungsund Beleuchtungstechnik vollständig erneuert. (swo)

BAHNHOFSVORPLATZ UND BAHNHOFSTRASSE

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Umbau des Hauptbahnhofs wird auch der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden. Dazu gehören ein neues Pflaster, Baumpflanzungen, die Rückkehr des Brunnens, Stellplätze für Räder (650), Kurzzeitparker (34) und Taxis. Mehr Raum und Aufenthaltsqualität entstehen durch den Umzug der Haltestellen für die Regionalbusse in ein neues Terminal unmittelbar südlich des Bahnhofsgebäudes. Auch die Bahnhofstraße wird sich verändern: Zunächst wird der Bereich zwischen Viktoria- und Hübnerstraße zur barrierefreien Fußgängerzone. (swo)

SANIERUNG IN DER JAKOBERVORSTADT

Im Mai 2019 beschloss der Stadtrat eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme zur Aufwertung der nördlichen Jakobervorstadt. Zuvor wurden gemeinsam mit Bewohnern, Gewerbetreibenden und Grundstückseigentümern die Stärken und Schwächen des Quartiers identifiziert. Darauf aufbauend wurde ein ganzes Bündel von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn-, Arbeitsund Lebenssituation ausgearbeitet. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Entwicklung der ehemaligen Augusta-Brauerei. Andere Projekte – etwa die Neugestaltung von Jakober- und Pilgerhausstraße – werden vertieft auf ihre Machbarkeit hin überprüft. In den kommenden Jahren sollen sie mit Unterstützung des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ umgesetzt werden. (swo)

FUGGERSTRASSE UND HALLSTRASSE

Der Umbau des Königsplatzes verringerte den Verkehr in Fugger- und Hallstraße erheblich – daraus ergeben sich Spielräume für eine fußgängerfreundliche Gestaltung. Während die Hallstraße in einen Campus für die beidseitig angrenzenden Schulen umgewandelt werden soll, sehen die Pläne für die Fuggerstraße einen großzügigen, grünen Boulevard vor. Kraftfahrzeuge erhalten eine Fahrspur in jede Richtung, Fußgänger sind in Zukunft auf breiten Gehwegen unter vier Baumreihen unterwegs. (swo)