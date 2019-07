Die Erholung liegt so nah

Seen, Auen und viel Natur geben Hammerschmiede und Firnhaberau ihren besonderen Flair.

KAISERSEE

An der Mühlhauser Straße liegt der Kaisersee – ein inoffizieller FKK-See. Kleine Nischen und lauschige Plätzchen sorgen für schattige Aufenthalte an heißen Sommertagen. In der Mitte des Sees befindet sich eine schmale Halbinsel. Eigentümer des Sees ist der Lechfischereiverein Augsburg e.V.

AUTOBAHNSEE

Sein etwas unromantischer Name wird dem See im Augsburger Osten nicht gerecht. Denn dahinter verbirgt sich ein Idyll. Die vielen Badegäste können nicht irren. Sie schwimmen und plantschen dort, wo ursprünglich Kies für den Bau der Autobahn ausgehoben wurde. Das war in den Jahren 1936 und 1937. Seitdem ist hier viel passiert: Großflächige Liegewiesen, schattenspendende Bäume und ein Grillplatz laden zum Verweilen ein. Die Wasserqualität ist ausgezeichnet. Und auch eine Trend-Sportart darf auf dem Autobahnsee ausgeführt werden: Stand Up Paddling ist während der Badesaison im östlichen Bereich erlaubt (ab der Insel bitte die Beschilderung vor Ort beachten).

Bild: Ruth Plössel

LECH

Wo heute Firnhaberau und Hammerschmiede sind, lagen früher dichte Auen. Eine Vorstellung von der ursprünglichen Landschaft vermitteln die Lechauen im Westen der beiden Stadtteile. Breite Kiesbänke, kleine Waldwege und Radlstrecken entlang des Lechufers bieten Erholung. Zur Erfrischung kann in den eiskalten Lech eingetaucht werden! Für Naturliebhaber gibt es viel zu entdecken: Die Umweltstation Augsburg betreibt in den Lechauen Nord einen Dschungelpfad, der auf vier Kilometern durch Heiden, Auen und entlang des Lechs mit seinen Bächen führt (Start: Europaweiher). Wer Glück hat, sieht in den Heiden den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling – einen seltenen Schmetterling.

Bild: Ruth Plössel

Infos zum Autobahnsee:

www.augsburg.de/fluesse-und-seen

Alles zum Dschungelpfad:

www.us-augsburg.de/qr_willkommen/

