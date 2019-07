Die grüne Grenze bleibt erhalten

Platz für Wohnraum: Auf dieser Fläche in der Firnhaberau sollen Wohnungen entstehen.

Wohnpotenzial besteht noch in beiden Stadtteilen. Baulich zusammenwachsen werden Firnhaberau und Hammerschmiede aber nicht. Dafür sorgt das sogenannte „Trenngrün“, das für die Bauleitplanung verpflichtend ist. Es sichert grüne Freiflächen zwischen den Siedlungsräumen.

Firnhaberau und Hammerschmiede verbindet eine herzliche Nachbarschaft – und auch ein markanter Grünstreifen. Dieses im Regionalplan verankerte „Trenngrün“ soll Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Wohnumfelds verhindern sowie der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken. Gebaut werden muss anderswo. Derzeit ist in beiden Stadtteilen ein Wohnpotenzial von rund 25 Hektar für geschätzt rund 1000 Wohneinheiten vorhanden. Vom Einzelhaus bis zur geförderten Geschosswohnung kann alles gebaut werden.

Im Zentrum der Hammerschmiede laufen die Vorbereitungen für ein künftiges Bebauungsplanverfahren mit rund 100 geförderten Geschosswohnungen nahe der Freien Waldorfschule. Es wird vom St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH realisiert. Auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) baut derzeit 22 barrierefreie Wohnungen. Frühestens ab 2025 könnte auf 14,5 Hektar das größte Wohnbauprojekt im Stadtteil „Südliche Hammerschmiede“ für rund 500 Wohneinheiten verwirklicht werden. Auch für eine Schule und eine Kita wäre Platz.

In der Firnhaberau werden nahe an Schlittenberg und Lech in zwei bis drei Jahren etwa 13 Einfamilienhäuser gebaut. Freie Grundstücke sind Mangelware, bis auf das drei Hektar große Baugebiet im Norden des Stadtteils. Dort möchte die Siedlungsgenossenschaft ab 2020 ein Projekt mit lockerem Geschosswohnungsbau und passablen Mieten für rund 130 Wohnungen realisieren. (erz)

Kontakt zum St. Ulrichswerk:

www.st-ulrichswerk.de

Infos zur AWO Hammerschmiede:

www.awo-hammerschmiede.de

