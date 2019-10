Ein Schwergewicht an Infrastruktur

„Im Univiertel wird nicht nur gewohnt. Lehre, Forschung und Technologien sind hier genauso angesiedelt wie das Messegeschäft und der FCA.“

In den 70er-Jahren geplant, in den 80er-Jahren gebaut: Heute leben auf dem ehemaligen Alten-Flugplatz-Gelände rund 11.000 Menschen. Das Univiertel ist ein junger Stadtteil. Neben der modernen Wohnbebauung sind mit Uni, Messe, Technologiezentrum und WWK-Arena Schwergewichte städtischer Infrastruktur im Viertel angesiedelt. An dessen Geschichte vom Fliegen erinnern heute die Namen von Straßen, Brunnen, Plätzen und öffentlichen Einrichtungen, die nach Luftfahrtpionieren benannt sind. Läden und Cafés tragen zur hohen Lebensqualität bei, genauso wie bezahlbarer Wohnraum, Nahverkehrsverbindungen, saubere Luft, neue Radwege, Stadtgrün, Kinderbetreuung und Jugendarbeit bis zum Erhalt des sozialen Friedens.

All dies sind Anforderungen, die ein Stadtteil an seine Infrastruktur stellt. Eine wichtige Rolle spielen dabei aktive Menschen in Gemeinschaften und Vereinen, ohne deren Engagement ein lebendiges Stadtteilleben nicht möglich wäre. Darüber berichtet dieses Magazin. Es widmet sich Ihrem Stadtteil als Impulsgeber für Kultur, Sport, Handel, Gewerbe und strukturelle Entwicklungen. Diese Ausgabe ist meine herzliche Einladung an Sie: „Sprechen Sie mit mir, den Bürgermeistern und Referenten der Stadtregierung am Mittwoch, 16. Oktober 2019, um 18 Uhr im Technologiezentrum (TZA) über Wünsche und Erfreuliches, aber auch darüber, wo der Schuh drückt.“

Alle Termine: www.augsburg.de/stadtteilgespräch