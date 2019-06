Gemeinschaft gestalten

Zwei Stadtteile, viele Perspektiven. Für welche Themen setzen sich ARGE Oberhausen und Pro Bärenkeller ein?

Bald eröffnet der neue Edeka im Bärenkeller. Er sichert die Nahversorgung und kann traditionelle Märkte in den Stadtteilen ergänzen ...

Christine Deschler Uns ist es sehr wichtig, auch den Wochenmarkt im Bärenkeller mit seinen regionalen Anbietern für die Zukunft zu erhalten. Wir werden deshalb künftig mehr Aktionen auf dem Markt durchführen.

Hannelore Köppl Der ARGE Oberhausen liegt der Erhalt des Marktsonntages sehr am Herzen. Er bringt Menschen im Stadtteil zusammen. Die Verlängerung der Laufzeit steht an, dabei sollte auch über eine Verbesserung der Stromversorgung der Stände nachgedacht werden. Wie lässt sich das Miteinander in Oberhausen stärken?

Hannelore Köppl Wir haben den größten Migrationsanteil in der Stadt, doch die meisten Zuwanderer bleiben unter sich. Es wäre schön, wenn diese Gruppierungen jemanden als Ansprechpartner bestimmen, mit dem wir als ARGE sprechen und zusammenarbeiten können. Darüber hinaus fehlt in Oberhausen – und übrigens auch im Bärenkeller – ein Raum für gemeinsame Veranstaltungen. Gibt es Neues zur Wiedereröffnung des Bahnhalts Hirblinger Straße?

Christine Deschler Leider nein. Die Deutsche Bahn weiß Bescheid – und wir haken immer wieder nach. Nicht nur für die München-Pendler aus unserem Stadtteil ist die Verbesserung der Anbindung an den Hauptbahnhof dringend wünschenswert – sondern für alle Menschen im Bärenkeller. Zusammen mit dem neuen Supermarkt könnte am Bahnhalt ein kleines Zentrum entstehen, das die Lebensqualität im Stadtteil erhöht. (au)

