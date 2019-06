Hier macht Lernen Spaß

Viele Schulsanierungen und Neubauten in beiden Stadtteilen

Mit einem Neubau wurde die Heinrich-von-Buz Realschule, eine „Eliteschule des Fußballs“, von 2015 bis 2017 für 5 Millionen Euro zur Ganztagsschule ausgebaut. Eine neue Schulküche ergänzt die Kapellenschule (0,3 Mio.). Die Werner-Egk-Grundschüler hielt für 3,5 Millionen Euro eine neue Turnhalle sowie im Zuge des Ganztagsausbaus zusätzlich eine neue Mensa (2,9 Mio.). Nun wird auch der Altbau noch saniert (6 Mio.). Im Bärenkeller besuchen 665 Schülerinnen und Schüler die Grund- und Mittelschule, die eine der größten in Augsburg ist. Die Kinder können nach dem Ausbau zur Ganztagsschule ebenfalls in einer neuen Mensa essen (2,3 Mio.). 15,9 Millionen Euro werden in die Sanierung der Löwen- eck-Schule investiert. (haja)

