Im Westen viel Neues

Der Wegzug der US-Streitkräfte Ende der 90er-Jahre war eine städtebauliche Groß-Chance. Der gesamte Augsburger Westen konnte durch die Umwandlung militärischer Flächen neu profiliert werden. Wohnraum entstand. Noch ist Platz im Sheridan-Park. Aber nicht mehr viel.

Seit knapp 14 Jahren ist die 70 Hektar große Fläche der ehemaligen Sheridan-Kaserne städtebauliches Entwicklungsgebiet. Von 2011 bis 2017 entstanden im Sheridan-Park knapp 550 Wohnungen für rund 1.380 Menschen. Bürgerinnen und Bürger haben aktiv mitgeplant. Durch den Sheridan-Park verläuft das nordsüd-orientierte, rund 20 Hektar große öffentliche Grün- und Freiraumband. Westlich davon befinden sich überwiegend Gewerbeansiedlungen, der östliche Teil ist dem Wohnen vorbehalten. Aufgrund der Nachfrage nach Wohnraum werden geplante Gewerbe-Areale jetzt in Wohnbauf lächen umgewandelt. Im nordwestlichen Bereich des Sheridan-Parks zwischen Stadtberger Straße, Grasiger Weg und Nestackerweg sollen rund 400 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau entstehen. Diese Bauflächen werden im Konzeptvergabeverfahren zur Förderung neuer Wohn- und Eigentumsformen vergeben.

Sheridan-Park: Knapp 500 Wohnungen entstanden zwischen 2011 und 2017. Die Nachfrage ist weiterhin hoch. Bild: Ruth Plössel

Die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) hat sich in diesem Bereich zwei Baufelder gesichert. In geschätzt drei bis vier Jahren sollen rund 170 geförderte Wohnungen unterschiedlicher Größe im Rahmen des staatlichen Förderprogramms „EOF“ errichtet werden. Auch auf dem 0,75 Hektar großen Gelände der ehemaligen Spicherer Schule plant die WBG 74 Wohnungen, die bis zum Jahr 2022 fertiggestellt werden sollen. Bleibt noch das private Dierig-Areal in Pfersee-Nord, das derzeit neu überplant wird. Dort sind rund 200 Mietwohnungen – teilweise gefördert – vorgesehen. (erz)

Infos zum Stadtumbau:

www.augsburg.de/sheridan

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des Magazins Augsburger Stadtteilgespräche.