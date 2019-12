Kulturlandschaft im Umbruch

Aktuelle Sanierungen und Umbauten modernisieren kulturelle Einrichtungen in der Innenstadt und erweitern das Angebot.

Augsburger Stadtteilgespräche

MOZARTHAUS

Das Leopold- Mozart-Haus feiert Anfang 2020 seine Wiedereröffnung mit einer völlig neu gestalteten Dauerausstellung. Diese stellt das Leben und die faszinierende Persönlichkeit Leopold Mozarts mit Sinnlichkeit, Interaktion und Musikvermittlung in den Mittelpunkt.

STAATSTHEATER

Im Großen Haus des Staatstheaters finden im Moment die Schadstoffsanierung und Entkernung statt. Zudem wird im Bereich des Trafokellers mit der Fundamenterweiterung begonnen. Die Rückbauarbeiten im Bauteil 2 entlang der Kasernstraße 4-6 sind aktuell beim Magazingebäude Ost angelangt. Ab Mai 2020 soll das gesamte Areal als Baufeld zur Verfügung stehen. Die Arbeiten in beiden Bauteilen werden von archäologischen Untersuchungen begleitet.

GROTTENAU

Auch die Arbeiten in der ehemaligen Hauptpost in der Grottenau schreiten voran. In Zukunft werden hier unter anderem das Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie der Verkehrsüberwachungsdienst untergebracht. Außerdem wird das Leopold- Mozart-Zentrum Übungsräume, einen Orchesterprobesaal und als besonderes Highlight einen kleinen Konzertsaal in der einstigen Schalterhalle des Gebäudes erhalten.

WELTERBE INFO ZENTRUM

Am Rathausplatz entsteht gegenwärtig in den früheren Räumen der Sparkasse das Welterbe Info Zentrum. Dabei handelt es sich nicht um eine zweite Tourist-Info. Vielmehr soll das Zentrum künftig eine Anlaufstelle sein, die einen multimedialen Überblick über das Welterbe bietet. (roja)