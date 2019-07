Leben im Stadtteil gestalten

Welche Veränderungen würden die Hammerschmiede aufwerten? Wir sprachen mit ARGE-Chef Claus Ernst.

Thema Verkehr: Wo sind Verbesserungen nötig?

Mit den Buslinien 23 und 44 sind wir optimal in den öffentlichen Nahverkehr integriert. Allerdings fehlen im Stadtteil Autostellplätze – und parkende Lieferfahrzeuge belasten die Situation zusätzlich, vorwiegend in der Neuburger Straße. Die einzige Zufahrt zum Nahversorgungsbereich bei Lidl, dm und TEDi sollte auf mehrere Ein- und Ausfahrten verteilt werden.

Wie ist es um ärztliche Versorgung bestellt?

Viele Hausärzte gehen in den Ruhestand und schließen ihre Praxen, da sie keine Nachfolger finden. Gleichzeitig werden mehr Menschen älter und benötigen ärztliche Versorgung. Diese müssen sie oft in anderen Stadtteilen einfordern, weil die Wartezimmer der wenigen Ärzte in der Hammerschmiede teilweise maßlos überfüllt sind.

Was sollte sich mit Blick auf ältere Menschen noch ändern?

Es gibt immer mehr Ältere, die alleine in teilweise großen Anwesen leben und Hilfe brauchen. Auf der anderen Seite suchen viele junge Familien ein bezahlbares Zuhause. Wir sollten Konzepte entwickeln, die beide Parteien zusammenführen, z.B. durch Mehrgenerationen-WGs. (au)

