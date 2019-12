Mitten im Herzen der Stadt

Wie kann die Innenstadt für Besucher noch attraktiver werden? Darüber sprachen wir mit Ulrich Mayer.

Augsburger Stadtteilgespräche

Es hat seine Vorzüge, in der Innenstadt zu leben – besonders nach dem mehrjährigen Umbau. Zur hohen Lebensqualität tragen Läden, Gastronomie, kulturelle Einrichtungen und bürgernahe Serviceleistungen bei. Auch Wohnangebote, moderner Nahverkehr, Radwege, Stadtgrün, Kinderbetreuung, Jugendarbeit und Initiativen für den Erhalt des sozialen Friedens zählen dazu. Weil innerstädtische Zentrumsfunktionen der ganzen Stadtbevölkerung zugutekommen, verbinden wir das Stadtteilgespräch mit der Bürgerversammlung. Sie ist in bayerischen Kommunen einmal im Jahr vorgeschrieben und räumt den Bürgerinnen und Bürgern ein Antragsrecht ein (s. Seite 20). Bei all den Anforderungen, die eine Innenstadt an ihre Infrastruktur stellt, spielen aktive Menschen in Gemeinschaften und Vereinen eine wichtige Rolle, ohne deren Engagement ein lebendiges Stadtteilleben nicht möglich wäre. Darüber berichtet dieses Magazin. Es widmet sich Ihrem Stadtteil als Impulsgeber für Kultur, Sport, Handel, Gewerbe und strukturelle Entwicklungen. Diese Ausgabe ist meine herzliche Einladung an Sie: Sprechen Sie mit mir, den Bürgermeistern und Referenten der Stadtregierung am Mittwoch, 11. Dezember 2019, um 18 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses, Rathausplatz 2, über Wünsche und Erfreuliches, aber auch darüber, wo der Schuh drückt.

Alle Termine:

www.augsburg.de/stadtteilgespräch