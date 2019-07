Müll von seiner schönsten Seite

Am rechten Lechufer, zwischen Augsburg und Gersthofen, befindet sich der außergewöhnlichste Berg der Umgebung: Der 55 Meter hohe Müllberg besteht im Inneren aus Trümmerschutt und Hausmüll. Für Wanderer, Erholungssuchende und Gläubige zählt jedoch das Äußere.

Ein metallenes Drehkreuz auf der Lechseite nahe des Europaweihers markiert den Eingang: Dort beginnt der Südweg auf den Müllberg, in rund 20 Minuten Gehzeit führt er über geschwungene Schotterwege auf den Gipfel hinauf. An diesem Sommertag stört nur das Rattern der Mähmaschinen die Idylle. Rechts und links der Wege strahlt das Grün und der Geruch von frisch gemähtem Gras erfüllt die Luft. „Die Natur hat sich den Müllberg wieder zurückerobert“, sagt Deponieleiter Robert Mayr bei der Begrüßung. Und er fügt an: „Die Landschaftspflege gehört mit zu den Aufgaben des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg.“

Seit 1991 ist Robert Mayr Leiter der Deponie Augsburg-Nord. Wie sich die Müllkippe aus den 50er-Jahren in das heutige Naherholungsgebiet Müllberg verwandelte, das seit 2016 begehbar ist, weiß kaum jemand so gut wie er. Viele Pflanzen und Bäume, welche die Wege säumen, hat er eigenhändig gesetzt und gezählt.

Nicht nur die Pflanzenwelt ist am Müllberg eingekehrt. In den Morgen- und Abendstunden grasen Rehe an den Hängen. Hasen, Füchse und ein Dachs sind seit vielen Jahren genauso heimisch wie Blindschleichen, Kreuzottern und Ringelnattern. Sogar ein prächtiges Fischadler-Pärchen ist den Mitarbeitern des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs bestens bekannt. Es rastet jahrein, jahraus auf den Ansitzstangen am Müllberg, bevor es dann im Spätsommer weiter in Richtung Süden zieht.

In der Ferne und doch so nah: Großartige Ausblicke auf Augsburg Bild: Anna Schubert / Stadt Augsburg

360-Grad-Panorama

Am Gipfel angekommen, belohnt ein fantastischer 360-Grad-Rundumblick die Mühen: Im Westen des Berges spitzen die Türme von Rathaus, Perlach und Dom aus dem Häusermeer, weiter südlich ist die Landebahn des Augsburger Flughafens genauso gut zu erkennen wie die Sandbänke des Lechs. „Theoretisch kann man bei gutem Wetter bis zur Zugspitze sehen“, erklärt Robert Mayr. Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Dass sich unter den Füßen Abfall verbirgt, ein komplexes System aus Sickerwasserrohren, Gasschächten und Abdichtungen, ist bereits vergessen. Auch bei den Führungen, die Mayr seit der Eröffnung des Müllbergs gibt, ruft er den Besuchern an dieser Stelle stets ins Gedächtnis: „Unter uns liegen nun 65 Meter Müll.“ Als Ausflugsziel erfreut sich der Müllberg nicht nur bei Wanderfreunden großer Beliebtheit. Er wird regelmäßig zum Austragungsort von Sportveranstaltungen. Um Gott ein Stück näher zu sein, zieht es auch Gläubige zu Messen auf den Müllberg.

Zahlreiche Wege laden Bürgerinnen und Bürger zum Joggen und Spazieren ein. Bild: Anna Schubert / Stadt Augsburg

Deponiekapazität fast erreicht

In nicht allzu ferner Zukunft, im Jahr 2023, könnte im Osten des Müllbergs ein neuer Hügel gen Himmel wachsen. Denn auf der Mülldeponie Augsburg-Nord wird es langsam eng. Bauabfälle wie zum Beispiel Straßenkehricht, Bauschutt oder belastete Böden finden dort aktuell ihre letzte Ruhestätte. Es handelt sich dabei um Abfälle der Deponieklasse I. Diese können weder verbrannt noch recycelt werden. Weitere 60.000 Kubikmeter haben Platz, dann ist die Aufnahmekapazität der Deponie erreicht. Eine Erweiterung könnte die Lösung sein – mit ihr wäre die Entsorgung für die nächsten 30 Jahre gesichert.

„Manche Kommunen bedienen sich eines Dritten und exportieren“, sagt Mayr. Für den Augsburger ist dies keine Alternative: „Ich denke, das trifft auch nicht mehr den Zeitgeist der Gesellschaft. Den Müll, den wir produzieren, müssen wir auch selbst entsorgen.“ Die Deponie-Erweiterung wird Robert Mayr nur noch privat erleben. Im kommenden Jahr geht er in den Ruhestand. Es wird ein schwermütiger Abschied werden. „Für meine Frau bin ich zwei Mal verheiratet – mit ihr und mit meinem Berg“, sagt der Deponieleiter schmunzelnd. Genau wie allen anderen Besuchern werden ihm die Drehkreuze am Fuß des Berges stets ab acht Uhr morgens offen stehen. (as)

