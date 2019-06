Neues Leben auf Industriebrachen

Dank städtebaulicher Programme hat sich Oberhausen als Industrievorort Augsburgs gemausert. Seine DNA, nämlich der Mix aus Kleingewerbe und Big Business, spiegelt sich auch beim Wohnen wider. Auf zwei Industriebrachen entsteht einmal mehr neues Stadtteilleben.

Oberhausen hat Ecken und Kanten. Das war schon zu Zeiten der industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts so. Ein Arbeiterquartier durch und durch, in dem sich Industrie und Einzelhandel, Handwerk und Dienstleistung, Einzelhäuser und Wohnblocks miteinander arrangiert haben. Noch immer logieren große Firmen wie MAN und Washtec in Oberhausen. Andere Namen wie Coca Cola oder Zeuna-Stärker sind Geschichte.

Intensive Sanierungen in den 80er-Jahren und das Städtebauprogramm „Soziale Stadt“ Anfang 2000 bewahrten den Stadtteil vor einer sozialen Schieflage. Zur Aufwertung haben auch das Drei-Auen-Bildungshaus und umfangreiche Modernisierungen durch die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) beigetragen,

die in Oberhausen knapp 1800 Wohnungen bewirtschaftet. Jetzt erhält der Wohnungsbau einen weiteren Schub. Auf dem zwei Hektar großen Gelände der früheren Centralmolkerei Augsburg (Cema) und dem sechs Hektar großen Zeuna-Stärker-/Hafenecker-Gelände entstehen in sechs Jahren bis zu 1100 neue Wohnungen. Auf dem Cema-Gelände sind 400 Wohnungen samt Grünflächen geplant. Käserei und Kesselhaus bleiben für andere Nutzungen bestehen. Bis 2022 könnten die ersten Abschnitte fertig sein.

Auf dem Zeuna-Stärker-Areal entstehen für 1400 Menschen bis zu 700 Wohnungen – 30 Prozent davon gefördert. Zwei Kitas sowie Grün- und Sportflächen sind ebenfalls geplant. Die ersten Wohnungen könnten 2025 bezugsfertig sein. (erz)

Infos zum Stadtumbau:

www.augsburg.de/oberhausen-mitte

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des Magazins Augsburger Stadtteilgespräche.