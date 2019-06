Oberhausen neu entdecken

Als Stadtteil ist Oberhausen schon lange auf dem Weg der Besserung. Quartiersmanager Dr. Bernd Rebstein kümmert sich um soziale Aspekte und ist Ansprechpartner für Sorgen und Nöte. Auf diesem Stadtteilspaziergang lernen wir sein Oberhausen kennen. Es ist viel sympathischer als sein Ruf!

PAUL-BEN-HAIM-WEG: BÜRGERBETEILIGUNG ZUR UMGESTALTUNG DES UFERWEGS

„Die Anwohner der Schöpplerstraße beklagen Lärm und Müll, gleichzeitig jedoch besitzt der nahe Uferweg viel Potential für die Naherholung. Die Lösung? – Soll eine Umgestaltung bringen. Anstatt Konzepte überzustülpen, wollen wir die Alltagssituationen der Anwohner und auch der Feiernden nachvollziehen. Probleme kann man besser angehen, wenn man Gründe und Ursachen kennt. Deshalb ist das Gespräch mit beiden Seiten wichtig.“

Bild: Ruth Plössel

ZEUNA-STÄRKER-AREAL: NACHBARSCHAFTSZENTRUM

„Auf diesem Gebiet entstehen Wohnungen, darunter auch sozialer Wohnraum. Ich bemühe mich um Konzepte für ein Kreativquartier und stelle mir ein Nachbarschaftszentrum für Veranstaltungen vor. Auch ein Sprachcafé und soziale Beratungsangebote könnten darin Platz finden – ein echtes Leuchtturm-Projekt.“

HELMUT-HALLER-PLATZ: STADTTEILRUNDGANG „BRING DEN HALLER AUF DEN PLATZ“

„Dieser Platz steht wie kein zweiter Ort für Oberhausen. Bald wird hier der Start eines neuen Rundgangs auf den Spuren des Augsburger Fußballhelden Helmut Haller sein. An vielen Haller-Orten sind Infotafeln mit QR-Codes geplant. Dies ist ein gemeinsames Medienprojekt von Stadt Augsburg, Verein Pareaz und Stadtjugendring. Es ermöglicht Jugendlichen neue Stadtteilerfahrungen. Die Eröffnungsfeier findet am 21. Juli 2019 um 17 Uhr statt.“

GRÜNANLAGE HETTENBACH: BEGEHBARER UFERWEG

„Mitten in Oberhausen liegt der idyllische Hettenbachpark mit dem namensgebenden Flüsschen. Ein Ort der Erholung, mit Wasserspielplatz und Grünflächen. Bald wird hier der Grüne Rundweg fortgeführt werden.

DREI-AUEN-BILDUNGSHAUS: HOLZWERKSTATT

„Immer mittwochs von 18 bis 21 Uhr können Interessierte die Holzwerkstatt des Drei-Auen-Bildungshauses nutzen. Unterstützung gibt es von zwei Schreinern, auch ohne Voranmeldung. Ich biete hier meine Sprechstunde an. Alle können mit Sorgen und Anregungen kommen.“

JOSEPH-PLATZ: NEUGESTALTUNG MIT BÜCHERSCHRANK

„Der Platz vor der Kirche St. Joseph an der Donauwörther Straße wurde neu gestaltet – als Maßnahme des Projekts Soziale Stadt Oberhausen-Mitte. Dadurch ist eine wertvolle Freifläche für vielfältige Nutzung entstanden! Geplant sind dort ein Brunnen und eventuell ein Bücherschrank, der in der Holzwerkstatt des Drei-Auen-Bildungshauses gefertigt wird. Einladung an alle: Die Platzeinweihung ist im Rahmen des Pfarrfestes am 14. Juli.

Bild: Ruth Plössel

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des Magazins Augsburger Stadtteilgespräche.