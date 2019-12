Platz für rund 1.500 Wohnungen

An der Bahnlinie werden mit dem Ladehof- und dem Post-Areal große Flächen für Wohnen und Gewerbe in der Innenstadt entwickelt. Auch die letzte kriegsbedingte Baulücke in der Jakobervorstadt kann bald geschlossen werden.

Augsburger Stadtteilgespräche

Potenzial für neuen Wohnraum in der Augsburger Innenstadt ist an ihren Rändern vorhanden. Weil die Bahn seit den 90er-Jahren ihre Hallen für die Stückgutabfertigung nicht mehr braucht, stehen rund zehn Hektar Fläche zur Verfügung. Während das Areal südlich der Gögginger Brücke (Äußerer Ladehof) bereits mit 300 Wohnungen bebaut ist, wird für das 5,4 Hektar große Stück nördlich der Gögginger Brücke (Innerer und Mittlerer Ladehof) im Jahr 2020 der Baubeginn für knapp 400 Wohnungen erwartet. Entlang der Bahnlinie sind sechs mit haushohen Glaswänden verbundene sechsstöckige Gebäude sowie dahinter sieben fünfstöckige Mehrfamilienhäuser samt Kita geplant. Der Innere Ladehof beim Hauptbahnhof ist ab 2021 dem Regionalbus- Terminal und einem Geschäftsgebäude mit Hotel vorbehalten.

Ebenfalls an der Bahnlinie weiter nördlich befindet sich das zirka fünf Hektar große ehemalige Post-Areal an der Holzbach- und Stadtjägerstraße. Das Gelände soll mit 120 Boardinghouse-Apartments sowie 110 Wohnungen und 270 Studentenapartments – davon 30 Prozent gefördert – bebaut werden. Da die Pakethalle auf dem Areal noch genutzt wird, ist nicht vor 2024 mit dem Baubeginn von mehreren fünf- bis sechsstöckigen Gebäuden zu rechnen. Auch eine Kita ist vorgesehen. Im ehemaligen denkmalgeschützten Telegrafenamt nebenan entstehen 85 Wohnungen in Form von Lofts, City-Apartments und Atriumwohnungen. Speziell auch für junge Leute ist dort Wohnraum vorgesehen. Geplanter Baubeginn: 2021. Dann soll auch das Lederle- Areal beim Plärrer mit 150 Wohnungen samt Kita bebaut werden.

Am Mittleren Ladehof beim Hauptbahnhof entstehen mehrstöckige Gebäude, unter anderem als Wohnraum für Familien.

Neben kleineren Wohnpotenzialen im Georgs- und Domviertel sowie am Schmiedberg sind in der Jakobervorstadt auf dem Areal der ehemaligen Augusta- Brauerei Wohnungen für Familien und Singles geplant. Unweit davon entfernt ist in der Pilgerhausstraße ein Wohnhaus mit 80 Wohnungen vorgesehen. Dieses soll vor allem Platz für Studentinnen und Studenten bieten. Sobald das Grundstück bebaut wird, schließt sich die letzte kriegsbedingte Baulücke in der Augsburger Innenstadt. (erz)