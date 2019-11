Umbau nahe am Herzen der Stadt

„Für mich ist der demografische und wirtschaftliche Strukturwandel in keinem anderen Viertel augenfälliger als im Textilviertel.“

Augsburger Stadtteilgespräche

Das Ende der Textilindustrie erforderte nachhaltige städtebauliche Strukturen zwischen Lech und Stadtgraben. Die Bedürfnisse einer wachsenden Bevölkerung nach Wohnen und Arbeiten im Quartier waren in Einklang zu bringen. Textilviertel und Herrenbach überzeugen heute mit Industrie-Denkmälern, kulturellen Einrichtungen, Lechkanälen, Wohnarealen – und durch ihre Nähe zur Innenstadt. Im Süden grenzt der Spickel an. Mit Fribbe, Zoo, Botanischem Garten und Siebentischwald ist dieser für Naherholung wie geschaffen. Zur Lebensqualität in diesen Quartieren tragen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés bei. Dazu gehören auch bezahlbarer Wohnraum, gute Nahverkehrsverbindungen, saubere Luft, neue Radwege, Stadtgrün, Kinderbetreuung und Jugendarbeit sowie der Erhalt des sozialen Friedens. All dies sind Anforderungen an die Infra-struktur der Stadtteile. Eine wichtige Rolle spielen dabei aktive Menschen, ohne deren Engagement ein reges Stadtteilleben nicht möglich wäre. Darüber berichtet dieses Magazin. Es widmet sich Ihren Stadtteilen als Impulsgeber für Kultur, Sport, Gewerbe und Entwicklungen. Diese Ausgabe ist meine herzliche Einladung an Sie: Sprechen Sie mit mir, den Bürger-meistern und Referenten der Stadtregierung am Montag, 18. November 2019, um 18 Uhr im Theater-Foyer im martini-Park über Wünsche und Erfreuliches, aber auch darüber, wo der Schuh drückt.