Viel Grün und noch mehr Engagement

Die Bürgeraktion Pfersee „Schlössle“ e.V. will den Platz bei St. Michael aufwerten. Dietmar Egger im Interview.

Der Niedergang der Textilindustrie hat Pfersee verändert. Wo einst produziert wurde, wird heute gewohnt. Mit dem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte Ende der 90er-Jahre erlebte der Stadtteil erneut eine enorme Wandlung. Auf den ehemaligen militärischen Flächen des Sheridan-Geländes sind attraktiver Wohnraum und hochmodernes Gewerbe entstanden. Zu Pfersee gehört die Herz-Jesu-Kirche genauso wie die Kleingartenanlage Perzheimwiese, der Schlössle-Park, das Bürgerhaus – und natürlich die Nachbarschaft zum Antonsviertel mit Hotelturm und Wittelsbacher Park.

Auch in Pfersee müssen Konzepte zur Ortsentwicklung den Anforderungen entsprechen, die Stadtteile an ihre Infrastruktur stellen. Dazu gehören neben bezahlbarem Wohnraum auch gute Einkaufsmöglichkeiten, saubere Luft sowie Einrichtungen für Kinderbetreuung und Jugendarbeit. Eine wichtige Rolle spielen aktive Menschen, deren Engagement ein lebendiges Stadtteilleben ermöglicht.

Darüber berichtet dieses Stadtteilmagazin. Es widmet sich Ihrem Stadtteil als Impulsgeber für Kultur, Sport und Tradition, Handel, Gewerbe und strukturelle Entwicklungen. Diese Ausgabe ist meine herzliche Einladung an Sie: Sprechen Sie mit mir, den Bürgermeistern und Referenten am Mittwoch, 22. Mai 2019, ab 18 Uhr in der Aula der Westpark-Schule über Wünsche und Erfreuliches, aber auch darüber, wo der Schuh drückt.

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des Magazins Augsburger Stadtteilgespräche.