Wasser wird neu erlebbar

Ökologisches Refugium für Menschen, Pflanzen und Tiere. Zugang zum Fluss wurde erleichtert.

Im Einklang mit dem Fluss leben: Das Projekt Wertach vital bringt Fluss und Flussaue ökologisch auf Vordermann – und sorgt für Hochwasserschutz. Damit sich ein verheerendes Hochwasser wie im Jahr 1999 nicht wiederholt, wurde die Wertach von Inningen bis zur Wolfzahnau durch viele Maßnahmen „entfesselt“ und renaturiert. Für Pfersee ist so ein Naherholungsgebiet entstanden, das viele Menschen an die neugestalteten Ufer der Wertach lockt. Es gibt Platz zum Radeln, Joggen und Spazierengehen. An vielen Stellen geht es hinunter zum Wasser. „Wir haben eine höhere Gewässerqualität mit mehr Fischbestand und Biomasse, für Ausflügler ist ein besserer Zugang zum Wasser entstanden“, sagt Maximilian Hartmann, Abteilungsleiter Planung und Neubau im Wasserwirtschaftsamt Donauwörth.

Der Spatenstich für Wertach vital erfolgte im Oktober 2000. Die Stadt Augsburg ist mit 50 Prozent der Kosten beteiligt, das Wasserwirtschaftsamt ist Bauherr. (gr)

Infos zu Wertach vital:

www.augsburg.de/wertach-vital

