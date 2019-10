Weiterhin hoch hinaus

Wo einst Flugzeuge abhoben, liegt heute die Universität. Sie wird weiter wachsen.

Mit den Neubauten für Angewandte Informatik (2009), Kunst und Musik (2014) oder dem Institutsgebäude Materials Resource Management (2019) kamen jüngst weitere Bauten auf dem Campus hinzu. Mit dem erweiterten Studienangebot steigt auch die Zahl der Interessenten: Seit dem Wintersemester 2015/16 sind jedes Jahr mehr als 20.000 Studierende immatrikuliert. Mit der Medizinischen Fakultät, gegründet im Dezember 2016, gehören acht Fakultäten der Universität Augsburg an. Die Fläche des Universitäts-Campus beträgt heute 564.446 Quadratmeter. Seine Größe entspricht rund 79 Fußballfeldern.

Ein Ende des Wachstums ist längst nicht in Sicht. Der Campus kann sich allerdings nur noch in Richtung Westen ausdehnen. Für die zukünftige Erweiterung stehen dort Grundstücksflächen von rund 110.862 Quadratmetern zur Verfügung. Das Universitätsgelände wird langfristig räumlich mit dem Augsburg Innovationspark verwachsen. Einzig die noch junge Medizinische Fakultät bildet eine Ausnahme. Für sie soll bis 2023/24 in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Augsburg ein zweiter Campus für Forschung und Lehre entstehen. (as)

Universität Augsburg: www.uni-augsburg.de