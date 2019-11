Wohnen westlich des Lechs

Das Textilviertel war einst unbebautes Wiesengelände vor den Toren der Stadt. Doch als europäisches Textilzentrum brauchte Augsburg Platz für die Produktion. Repräsentative Bauten wie Fabrikschloss oder Glaspalast erinnern noch an diese Zeit. Nach 1985 musste das Viertel samt Herrenbach abermals neu gedacht werden. Die grüne Konstante: der Spickel.

Augsburger Stadtteilgespräche

Textilviertel: Wohnen und Gewerbe

Das Textilviertel birgt mit sei-nen repräsentativen Industriedenkmälern, den Lechkanälen, kulturellen Einrichtungen und mit seiner Nähe zu Innenstadt und Lech beste Qualitäten und Potenziale. Für das Gebiet, das stark vom textilen Strukturwandel betroffen war, wurde ein integriertes Stadtteilentwicklungskonzept erarbeitet. Wohn und Wirtschaftsstandorte sollen gestärkt und ältere Wohngebiete an den aktuellen Bedarf angepasst werden.

Obwohl im Textilviertel viel neu gebaut wurde – etwa das Areal an der Kammgarnspinnerei, die Siedlung an der Aumühle am Glaspalast sowie die Wohnbebauung auf dem Martini-Areal – ist dort großes Potenzial vorhanden.

Dazu zählt das OSRAM-Gelände mit zwölf Hektar, das sich im Eigentum der Firma LEDVANCE befindet. Weil das Gelände gewerblich geprägt ist, ist der Rahmen für künftige Nutzungen vorgegeben. Die Stadt strebt eine hochwertige gewerbliche Nutzung mit Durchlässigkeiten zum Lech sowie Grünverbindungen an.

Unabhängig davon werden Untersuchungen zur Altlas-tensituation durchgeführt.

Über elf Hektar groß ist das Areal im Bereich von Argon-/Fichtelbachstraße, Johannes- Haag-Straße sowie der Otto-Lindenmeyer-Straße. Während auf einem Teilbereich bereits Geschosswohnungsbau entsteht, wäre auf weiteren Flächen Potenzial für arbeits-nahes Wohnen und wohnortnahes Arbeiten vorhanden. Wo früher neben dem Fabrikschloss der Baumarkt OBI stand, soll künftig auf zirka vier Hektar Fläche Platz für eine gemischte Nutzung mit rund 400 Wohnungen, Gewerbe und sozialen Einrichtungen sein. Auch geförderter Wohnungsbau und ein Familienstützpunkt mit Kita sowie Einzelhandel und Gewerbe sind vorgesehen.

Herrenbach: Studenten und Familien

Das Herrenbachviertel musste im Zuge des Strukturwandels neu gedacht werden. Aus planerischer Sicht ging es darum, die Lebens- und Alltagsbedingungen der Menschen im Quartier zu verbessern und die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Stadtviertel nachhaltig zu stärken.

In diese Richtung ist – neben etlichen Sanierungen – auch ein Nutzungskonzept für das Schwabencenter ein wichtiger Schritt. Wenn alle Analysen vorliegen, steht fest, ob auf dem Gelände des rückwärtig gelegenen Parkhauses neue Wohnungen gebaut werden.

Weitere Projekte: Studentisches Wohnen ist in 106 Micro-Appartements an der Friedberger Straße gewach-sen. In der Fritz-Koelle-Straße entstehen 66 Geschosswohnungen gehobenen Stan-dards. Bereits bezugsfertig sind die Stadthäuser östlich der Kleingartenanlage, die im Zuge einer Nachverdichtung gebaut wurden. Das St. Ulrichswerk der Diözese errichtet an der Wolframstraße etwa 52 Wohnungen im Block-und Geschosswohnungsbau.

Wohnbaupotenzial besteht auch auf einem fünf Hektar großen Grundstück im Bereich der ehemaligen Straßenmeisterei an der Berliner Allee. Der Freistaat Bayern ist Eigentümer des Areals, das auf Vorschlag der neuen staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim mit mehreren Wohnungen bebaut werden könnte.

Auch das staatliche Projekt "licca liber" wird dort geplant. Allerdings: Zwei Hektar des Grundstücks sind Freiflächen mit wertvollem Baumbestand, der in der städtischen Biotopkartierung als naturschutzfachlich wertvoll erfasst ist. Stadt und Freistaat haben vereinbart, dass zur Entwicklung ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt wird. Gutachten zu Naturschutz, Lärm und Verkehr werden Rahmenbedingungen klären.

Spickel: Wohnen an der Bahnlinie

Er bietet eine gehobene Wohnlage: Der Spickel wird von Reihenhäusern, Bungalows und Einfamilienhäusern geprägt. Baulücken sind selten – und auch Neubauten. Eine Ausnahme macht derzeit ein privates Bauvorhaben zwi-schen Bahnlinie und Carron-du-Val-Straße. Auf einer zirka ein Hektar großen Fläche sind etwa 70 Wohnungen im Geschosswohnungsbau geplant, die Platz für rund 140 Menschen bieten werden. Von der gesamten Fläche des Spickels sind nur etwa 30 Prozent bebaut. Der Rest sind Wald und Grünflächen – allen voran Botanischer Garten, Zoo und der Siebentischwald.

Der Spickel wird von der Bahnlinie zweigeteilt. Neben vereinzelten Mehrgeschoss-bauten dominieren Flachbungalows und Einzelhäuser aus den 30er-Jahren den Stadtteil. Wegen der Nähe zum Siebentischwald ist der Freizeitwert herausragend

Der hohe Freizeitwert des Stadtteils – weit übers Fribbe hinaus – ist einzigartig. Mit dem Hochablass-Wasserwerk und -Lechwehr, der Olympiastrecke am Eiskanal und den Lechkanälen befinden sich allein vier UNESCO-Welterbestätten des Augsburger Wassermanagement-Systems auf Spickel-Terrain.