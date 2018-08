Anzeige

TV-Richter urteilt über Kemptner Wochenmarkt

Viele kennen Alexander Hold aus der gleichnamigen Sendung, die auch heute noch in Wiederholungen über den Bildschirm flimmert. Und das Urteil des Richters ist eindeutig: der Wochenmarkt in Kempten ist sein Lieblingsort.

Schon früher zu seiner Zeit als aktiver Jurist am Landgericht in Kempten – ja, der Mann war wirklich Richter – hat er seine „Kässpatzen“ auf dem Wochenmarkt genossen. Auch unter der Woche zu früher Stunde ist hier jede Menge los. Zwischen den rund 70 Ständen der Händler tummeln sich unzählige Kemptner wie Besucher. Die Stimmung ist entspannt und ausgelassen. Alexander Hold genießt die Vielfalt der Menschen hier. „Da stand dann schon auch mal einer neben mir, den ich für ein paar Jahre hinter Gitter gebracht habe“, verrät er. Ging aber immer ohne größere Probleme aus. Heute kann er kaum ein paar Meter gehen ohne erkannt und angesprochen zu werden. Das liegt aber weniger daran, dass jemand ein Autogramm von dem Richter aus dem Fernsehen haben will.

4 Bilder TV-Richter urteilt über Kemptner Wochenmarkt

Alexander Hold ist im Stadtrat von Kempten und engagiert sich in vielen Gremien und Vereinen. Die Leute wollen tatsächlich etwas vom Kommunalpolitiker Hold. Das hat die Dreharbeiten zu dem Video-Beitrag über seinen Lieblingsort ein wenig erschwert. Bei seinem Lieblingsimbiss hat er dann doch genug Ruhe, etwas über seine Beziehung zum Wochenmarkt in Kempten und seiner Person zu erzählen.

Der Video-Beitrag von Alexander Hold und seiner Verbundenheit mit dem Kemptner Wochenmarkt ist Teil einer Videoserie auf YouTube mit dem Namen #lieblingsorte. In dieser Serie verraten bekannte Persönlichkeiten aus Bayerisch-Schwaben den Zuschauern ihren Lieblingsort. Darüber hinaus erfährt man auch die Geschichte, warum es denn der Lieblingsort geworden ist und noch so einiges mehr über die Person. Die Zuschauer sind ebenfalls aufgefordert, ihren Lieblingsort in Bayerisch-Schwaben zu nennen. Am Ende der Serie soll eine schöne Sammlung stehen von interessanten Orten, die man unbedingt einmal gesehen haben sollte. Initiiert wird die Serie von den Lech-Reportern – diese sind im Auftrag des Energieversorgers LEW in Bayerisch-Schwaben unterwegs, um über Geschichten zu berichten, die zeigen, welche Energie in dieser Region steckt.

Als weiteren Lieblingsort stellt Radiomoderatorin Vroni von Radio Fantasy die Burgruine Zusameck vor – inklusive Geständnisse aus ihrer Jugend. Der Initiator des Burgstalltheaters Bernhard Horn führt ins Café Frieda in Burg: Ein echter Geheimtipp mit herrlichem Kuchen – natürlich selbstgemacht. Wer sich gern fordert, der mag vielleicht eher Frank Büschels Lieblingsort, die Strecke des Halbmarathons von Friedberg. Mehr Ruhe und Besinnlichkeit findet man an Lech-Reporter Michaels Lieblingsort, dem Schlosspark von Seyfriedsberg unweit des Wallfahrtsortes Maria Vesperbild. Das und viele Lieblingsorte mehr finden Sie auf www.lechreporter.de

Und wer selbst mal auf den Kemptner Wochenmarkt gehen will:

Öffnungszeiten:

Mittwochs und samstags:

7.00 - 13.30 Uhr

Am Hildegardplatz in Kempten

vom 1. April bis 15. November



In der Markthalle am Königsplatz

vom 16. November bis 31. März



E-Mail: wochenmarkt@kempten.de

Telefon 0831 115 (alle Behördeninformationen unter einer Nummer, besetzt Montag bis Freitag 7.30 - 18.00 Uhr)

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Julia Hauke

0831 2525-8331

wochenmarkt@kempten.de

Sandstraße 10

87439 Kempten (Allgäu)