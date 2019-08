Anzeige

Tag der Offenen Tür am Samstag, 18.5.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie stellt sich von 11 bis 15 Uhr vor

Von kjpp und kse/oH

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen beim „Forum Sankt Elisabeth“! In der 2. Ausgabe unserer Sonderveröffentlichung möchten wir Ihnen – der Bevölkerung in Neuburg und Umgebung, unsere Patienten und deren Angehörige, unsere Belegschaft, unsere ehemaligen Mitarbeiter und die Freunde unseres christlichen Hauses – in der Neuburger Rundschau und im Neuburger Extra einen sehr wichtigen Bereich unseres Engagements in der Kompetenz und Fürsorge von Mensch zu Mensch vorstellen.

Unsere Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP) hat sich in den letzten 27 Jahren innerhalb der Abteilung für Kinder und Jugendliche unter der Führung von Chefärztin Dr. Astrid Passavant zum Leistungsträger mit überregionaler Bedeutung und Vollversorgung entwickelt. Mit einem Einzugsbereich von mehr als 500.000 jungen Menschen hat sie sich damit ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Region erarbeitet.

Bei der Feier ihres 25jährigen Bestehens in Neuburg formulierte der damalige Staatssekretär Johannes Hintersberger 2017: „Früher sagte man: Einen starken Charakter wirft so leicht nichts um. Doch heute weiß man: Keiner von uns ist vor psychischen Erkrankungen gefeiht. Fast 25 % der Kinder und Jugendlichen in Bayern leiden unter einer diagnostizierbaren Entwicklungsstörung – deshalb sind die Beratung, die Begleitung und der Beistand so wichtig.“ Neben einem professionellen Netzwerk spielen auch niederschwellige Angebote eine immer bedeutendere Rolle. „Die KJPP in Neuburg stellt diese Versorgung für das nördliche Oberbayern sicher. Für Familien in Belastungs- und Überforderungssituationen ermöglichen sie präventive Angebote, frühe Hilfen und angemessene Interaktion.“

Begegnen Sie unserem Team in der KJPP am 18. Mai von Mensch zu Mensch – wir freuen uns auf Sie!

Privat-Doz. Dr. Stephan Seeliger, Ärztlicher Direktor, und Ulrike Kömpe, Geschäftsführerin

Herausforderungen meistern und der jeweiligen Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen gerecht werden – das leistet die KJPP Bild: KJF/oH



Hinter den vier Buchstaben „KJPP“ steht ein ebenso engagiertes wie kompetentes Team, das sich Tag für Tag an die Seite der jungen Menschen stellt, die eine seelische Notlage nicht mehr allein meistern können.

Dialog auf Augenhöhe

Dr. Tanja Hochegger ist seit 2016 als Oberärztin in der KJPP tätig. Sie erläutert stellvertretend für ihre Teamkolleg*innen, wie KJPP im Klinikalltag Beratung, Begleitung und Beistand möglich macht.

Oberärztin Dr. Tanja Hochegger Bild: C. Jacklin

1. Während Coaching als karrierefördernde Maßnahme sehr willkommen ist und man gerne auf allen Ebenen Selbstoptimierung betreibt, stehen viele Menschen seelischen Nöten immer noch skeptisch gegenüber. Was ist hier Aufgabe der KJPP?

Uns ist es ganz wichtig, Berührungsängste abzubauen. Wir wollen die richtige Unterstützung anbieten, die gerade dran ist. Dabei muss man nicht warten, „bis es brennt“. Wir beraten bei Fragen zur Schullaufbahn (Angst, Leistungsfragen, Überforderung, Mobbing), bieten Elterntraining an, nehmen Familien z. B. auch beim Medienkonsum an die Hand. Neben der ambulanten und stationären Versorgung bieten wir die teilstationäre Alternative an, die Familien sehr schätzen: Tagsüber ist man in der Gruppe oder im Einzelgespräch in der KJPP, abends kommt man zurück nach Hause in die Familie.

2. Wann ist eine seelische Befindlichkeit bereits eine behandlungsbedürftige Erkrankung?

Wir sind da, wenn der Leidensdruck so groß wird, dass daraus Leid erwächst. Wo sich für das Kind oder den Jugendlichen selbst, die Familie und auch die Freunde etwas offenbart, mit dem sie nicht zurechtkommen – Probleme im sozialen Umfeld (Schule, Kindergarten, Freunde, Familie), seelische und emotionale Störungen, psychiatrische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, Teilleistungsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen – übernimmt die KJPP Verantwortung.

3. Wer braucht die KJPP?

Wir beobachten, dass rund die Hälfte dieses Leidens den jungen Patienten direkt betrifft, der andere Teil auch die Familie, die Schule oder den Freundeskreis. Für all diese „Player“ im System sind wir da. Dabei geben die differentielle Diagnostik, die Begutachtung und vielfältige individuell abgestimmte Behandlungsangebote den Rahmen des therapeutischen und medizinischen Miteinanders vor.

Ich kenne kaum Häuser, die so viele Optionen am Standort haben wie unsere KJPP. Mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum, der Psychosomatik und dem teilstationären Angebot sind sehr viele Kooperationen möglich, um das ideale Setting ganz individuell zu wählen. Auch die KJF unterstützt mit den Reha-Maßnahmen ihrer Einrichtungen diese flache und enge Kommunikation.

4. Die Autismusspektrumstörung steht oft im Fokus der Öffentlichkeit. Wie können Sie hier Unterstützung leisten?

Wir sind ein sehr gutes und ein sehr zuverlässiges Team. Wir arbeiten in unserer Tagklinik multiprofessionell und wissen, wie wir nach einer sorgfältig gestellten Diagnose ganz individuell begleiten können – je nachdem, was das Kind und sein Umfeld aktuell benötigen.

5. Was ist für Sie das Herausfordernste und das Positivste an Ihrer Arbeit an der KJPP?

Für mich ist es die Arbeit mit einem System, das man von innen und außen multiprofessionell betrachtet. Jede Funktion oder Rolle hat dort ihre Berechtigung. Wir wollen dabei all jene abholen und würdigen, die zu diesem System gehören. Und mit ihnen einen Platz finden, der ihnen selbst und den anderen wirklich gut tut.

Interview: Alex Fitzek



Klinikgelände Bild: C. Jacklin, KJF/oH



Tag der Offenen Tür der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in der KJF Klinik Sankt Elisabeth

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und möchten Sie einladen, mit uns am Samstag, 18. Mai, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr von Mensch zu Mensch ins Gespräch zu kommen.



Das erwartet Sie:

Führungen durch die Stationen – alle 30 Minuten

Essen und Trinken

Kinderschminken

Einblicke in die Therapie-Arbeit

Bewegung, Spiel und Spaß

Fachvorträge für Jedermann – eine Anmeldung ist nicht nötig:



11 Uhr und 14 Uhr : Was kann die KJPP für wen anbieten (CA Dr. Passavant)

: Was kann die KJPP für wen anbieten (CA Dr. Passavant) 11.30 Uhr und 14.30 Uhr : Elterntraining in der KJPP – Erziehung ist keine Zauberei (Frau Schicht)

: Elterntraining in der KJPP – Erziehung ist keine Zauberei (Frau Schicht) 12 Uhr : Nichts verpassen! Klinikklassen – die Klinikschule stellt sich vor (Frau Kittenhofer)

: Nichts verpassen! Klinikklassen – die Klinikschule stellt sich vor (Frau Kittenhofer) 12.30 Uhr : Ein wenig anders und doch mittendrin – Vorstellung der Autismus-Ambulanz sowie der Behandlungsschwerpunkte von Patienten mit Autismusspektrumstörung im Rahmen der teilstationären Behandlung (Oberärztin Dr. Tanja Hochegger)

: Ein wenig anders und doch mittendrin – Vorstellung der Autismus-Ambulanz sowie der Behandlungsschwerpunkte von Patienten mit Autismusspektrumstörung im Rahmen der teilstationären Behandlung (Oberärztin Dr. Tanja Hochegger) 13 Uhr : Das Behandlungskonzept auf der Kinderstation (Frau Dr. Velitianou)

: Das Behandlungskonzept auf der Kinderstation (Frau Dr. Velitianou) 13.30 Uhr: Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen (OA Dr. Dreier)

Bei Fragen steht Ihnen unsere Chefärztin Dr. Astrid Passavant und das erfahrene Therapeutenteam zur Verfügung. Seien Sie uns herzlich willkommen!