Tourismus stärkt Kultur vor Ort

Städtereisende sind für die Kulturveranstalter und Museen eine wichtige Zielgruppe - Kooperation und Vernetzung sichern den Erfolg

Wie sich Städte entwickeln, was sie kulturell leisten, ist deutschlandweit eng mit dem Städtetourismus verbunden. Attraktivität als Kulturreiseziel ist für Kommunen zum Argument im harten Wettbewerb der Städte geworden. Kulturreisende wie zum Beispiel Museumstouristen sind jünger als der Durchschnitt der Gäste, verfügen überproportional häufig über einen akademischen Abschluss und sind oft Meinungsbildner mit überdurchschnittlichem Einkommen.

Völlig unterschätzter Tagestourismus

Kulturreisende kommen oft als Ausflugsgäste oder Tagestouristen – und werden häufig nur wahrgenommen, wenn sie Stadtführer der Regio Augsburg Tourismus GmbH begleiten oder wenn sie in der Schlange vor der Kasse der Fuggerei stehen. Darum wird die Bedeutung von Tagesreisenden (jährlich 13,5 Mio. nur in Augsburg) unterschätzt.

Kommunikation im Verbund

Wie sieht die Praxis der Kooperation von Kultur und Tourismus aus? Wenn zum Beispiel André Bücker, Intendant des Theater Augsburg, 2018 mit dem Fugger-Musical „Herz aus Gold“ Akzente setzt, wirbt die Regio Augsburg in Broschüren, auf ihrer Website und auf Messen für den Besuch der Freilichtbühne.

Auch dem Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg bringt die international gestreute Werbung zusätzliche Besucher, bestätigt Dr. Karl Borromäus Murr, der Direktor dieses Museums. Die Regio Augsburg unterstützt auch in Ausnahmesituationen: Die Stadt Friedberg wird 2019 ihr Museum im renovierten Wittelsbacher Schloss wiedereröffnen. Die Leiterin des Museums, Dr. Alice Arnold-Becker, kann sich dann darauf verlassen, dass die Regio dafür die Werbetrommel rührt.

Dr. Christof Trepesch, Leiter der Kunstsammlungen und Museen Augsburg Bild: Martin Kluger

Dr. Christof Trepesch

Leiter der Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Erhebungen zeigen, dass Touristen in den Museen die nach den Schülern zweitgrößte, oft sogar die größte Besuchergruppe ausmachen. Der Blick in die Statistik verdeutlicht, wie sehr Museen, wie sehr aber ganz allgemein jede Spielart der Kultur vom Städtetourismus, aber auch von Messe- und Kongressgästen profitieren. Im Umkehrschluss ist auch die Attraktivität von Reisezielen stark von kulturellen Angeboten abhängig. Kooperation in der Kommunikation und im Marketing stärkt also die Kultur wie den Tourismusstandort. Es ist gegenseitiges Geben und Nehmen, Fordern und Fördern, das beide attraktiv werden lässt.

Dr. Christof Trepesch ist nicht nur Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg sowie Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern, sondern von Berufs wegen auch Hausherr im Augsburger Schaezlerpalais.

Das Rokokojuwel hat ein Silberhändler im Zeitalter der Mozarts errichten lassen. Der Prachtbau an der Maximilianstraße beherbergt mehrere Gemäldegalerien. Das Prunkstück dieses Stadtpalastes ist der lichtdurchflutete zweigeschossige Festsaal mit einem Deckenfresko des Malers Gregorio Guglielmi. Die üppige Ausstattung ist fast gänzlich noch original.

Natürlich ist auch die barocke Gartenanlage vor der Südfassade des Palais ein Tipp. Dort ist der Eintritt sogar frei.

Das Schaezlerpalais Bild: Martin Kluger

Mitgliedschaft im Verkehrsverein Region Augsburg

Unter den 2018 neu gewonnenen Mitgliedern verlost der Verkehrsverein Region Augsburg eine exklusive Abendführung im Fugger und Welser Erlebnismuseum



Der Museumsführer der Regio Augsburg

