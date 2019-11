Anzeige

Zeit für den Dialog mit dem Patienten

Herzlich willkommen zum 9. Forum Sankt Elisabeth!

Von Alex Fitzek

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen zum 9. Forum Sankt Elisabeth!

Damit möchten wir Sie – die Bevölkerung in Neuburg und Umgebung, unsere Patienten und deren Angehörige, unsere Belegschaft, unsere ehemaligen Mitarbeiter und die Freunde unseres christlichen Hauses – an der Kompetenz und Fürsorge teilhaben lassen, die unsere Klinik Sankt Elisabeth von Mensch zu Mensch pflegt.

Uns ist es eine Herzensangelegenheit, Ihnen das gute Gefühl zu geben, dass Sie bei uns auf eine moderne und zukunftsfähige medizinische Versorgung bauen können.

PD Dr. Stephan Seeliger, Ärztlicher Direktor

Ulrike Kömpe, Geschäftsführerin

„Zeit für den Dialog mit dem Patienten - das sollte man als Arzt immer haben“

Dr. Susanne Weyrauch arbeitet seit Oktober im ÄPZ Innere Medizin mit dem Schwerpunkt „chronisch-entzündliche Darmerkrankungen“

Die KJF Klinik Sankt Elisabeth bietet neben der heimatnahen Grund- und Regelversorgung hoch spezialisierte Leistungen an. Seit Oktober komplettiert Dr. Susanne Weyrauch das Team der Praxis „Innere Medizin“ im Ärztlichen Praxiszentrum Sankt Elisabeth. Diese Praxis des ÄPZ mit den Schwerpunkten Gastroenterologie und Proktologie gehört zu den größten internistischen Praxen Bayerns.

Dr. Susanne Weyrauch, Innere Medizin und Gastroenterologie Bild: C. Jacklin, JKF/oH

„Gerade bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ist eine spezifische medizinische Kompetenz ebenso entscheidend wie die Empathie und Bereitschaft des Arztes, die betroffenen Patienten auf ihrem Weg mit einer Erkrankung, die nicht heilbar ist, langfristig zu begleiten“, erklärt Dr. Susanne Weyrauch. „Während in anderen Fachgebieten der Gastroenterologie eher flüchtige Kontakte zum Patienten an der Tagesordnung sind – wie beispielsweise bei der Endoskopie, wo die Technik bei der Diagnostik im Vordergrund steht –, ist mir die Zeit für eine umfassende Kommunikation im Arzt-Patienten-Dialog schon immer sehr wichtig gewesen.

Ich freue mich sehr, dass ich bei meinen Kolleg*innen in der Ärzteschaft und der Pflege im Neuburger ÄPZ die diagnostisch-therapeutischen, aber auch konzeptionellen Rahmenbedingungen vorgefunden habe, um chronische erkrankte Menschen optimal behandeln zu können.“Nach ihrem Medizinstudium hat die Internistin mit der Zusatzbezeichnung Gastroenterologie bei Maximalversorgern im badenwürttembergischen Raum gearbeitet. Danach war Dr. Susanne Weyrauch in einer Gastroenterologie-Praxis in der Schweiz tätig und betreute dort vier Jahre lang die CED-Sprechstunde. Neben ihrem Wissen über chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, das sie auf Fortbildungen und Kongressen vertieft hatte, sammelte sie in dieser Zeit wertvolle praktische Erfahrung, die sie nun im ÄPZ einbringt.

Was sind chronisch-entzündliche Darmerkrankungen?

Colitis ulcerosa bildet zusammen mit Morbus Crohn und einigen seltenen Krankheitsbildern die Gruppe der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Diese schubförmig verlaufenden, chronischen Erkrankungen beginnen meistens in der Jugend bzw. im jungen Erwachsenenalter. In Deutschland leiden etwa 320.000 Menschen an diesen Erkrankungen, wobei von einer steigenden Neuerkrankungsrate ausgegangen wird.

Der Verlauf und der Schweregrad der CED können das Allgemeinbefinden und die Lebensqualität der Betroffenen in Phasen hoher Krankheitsaktivität erheblich beeinträchtigen.

Die klinische Symptomatik beider Erkrankungen ist sehr ähnlich; im Vordergrund stehen wiederkehrende, teilweise blutige Durchfälle und krampfartige Bauchschmerzen; weiterhin können Appetitlosigkeit, Übelkeit, Fieber und Gewichtsverlust sowie gravierende Komplikationen (massive Blutungen, Darmverschluss oder Perforationen) auftreten.

Beide Erkrankungen können mit anderen Beschwerden wie Haut- oder Augenerkrankungen sowie Gelenkentzündungen einhergehen. Deshalb vergeht bis zur genauen Diagnose unter Umständen sehr viel Zeit, weil diese Begleiterscheinungen außerhalb des Verdauungstraktes auch Symptome anderer Erkrankungen sein können.

Bild: C. Jacklin, JKF/oH

Da die Ursachen für das Entstehen der CED nach wie vor unbekannt sind, ist eine kausale Therapie dieser Erkrankungen bislang nicht möglich. Die schulmedizinische Behandlung besteht in der Verabreichung von Medikamenten, die die Entzündung reduzieren bzw. die Funktion des Immunsystems abschwächen. Ziel dieser Therapie ist, akute Schübe zu überwinden und die beschwerdefreien Phasen zu verlängern.

Ein Leben mit CED ist möglich

„Viele meiner Patienten sind im Alter von 20 bis 30 Jahren gerade in einer Phase, wo man die Familie oder die Karriere plant. Die Diagnose CED ist da einschneidend; eine fordernde Therapie und eventuell nötige Operationen verlangen nach einem Umdenken“, erläutert Dr. Susanne Weyrauch. „Als Ärztin ist es mir eine Herzensangelegenheit, Betroffene mit den Informationen zu versorgen, die sie gerade jetzt brauchen. Aufklären, Erfahrungen austauschen, die Trauer und die Wut über die Diagnose in Energie verwandeln, das Leben neu ordnen und dann mutig die erforderlichen Schritte gehen und die Entscheidungen treffen, die jetzt anstehen: Dabei möchte ich meine CED-Patient*innen sehr gerne unterstützen.“

Diese Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung sind wichtige Schritte auf dem Weg mit CED. Sie geben CED-Patient*innen Würde und Selbstwirksamkeit: „Ja, so eine Krankheit ist mies. Aber andere können mit CED leben. Und das möchte ich auch schaffen!“

RUNDUM GUT VERSORGT: NEUES AUS DEM ÄRZTLICHEN PRAXISZENTRUM ÄPZ

Wenn ein stationärer Aufenthalt in unserer Klinik nicht nötig ist, aber man die Untersuchung in einer Arztpraxis wünscht, bietet unser ÄPZ mit seinen vier Arztpraxen schnelle Hilfe bei Krankheiten, Unfällen und Verletzungen.

Neu in der Praxis für Innere Medizin

Zum internistischen Angebot in unserem ÄPZ mit den Schwerpunkten Gastroenterologie und Proktologie gehört seit Oktober dieses Jahres auch eine hausärztliche Versorgung.

Dr. Veronica Bujor Bild: C. Jacklin, JKF/oH

Dr. Veronica Bujor hat nach ihrem Studium der Allgemeinmedizin in Rumänien und einigen Jahren als Pharma-Referentin in einem großen internationalen Unternehmen ihre Zulassung zum Arztberuf 2013 erhalten. In einer großen Gemeinschaftspraxis in Ingolstadt erfolgte ihre hausärztliche Weiterbildung; anschließend wechselte sie für die Basisweiterbildung „Innere Medizin“ ans Schrobenhausener Krankenhaus.

„Dass ich am 1. April 2019 an die KJF Klinik Sankt Elisabeth kommen konnte, hat mich sehr glücklich gemacht. Denn hier habe ich meinen Traumjob gefunden“, erklärt Dr. Veronica Bujor lächelnd. „Anfangs habe ich die gastroenterologische Abteilung von Chefarzt Dr. Markus unterstützt; doch seit 1. Oktober dieses Jahres arbeite ich als Hausärztin im ÄPZ.“

Die Nähe zum Krankenhaus und die Möglichkeit, im Bedarfsfall einen schnellen Übergang in eine stationäre Behandlung anbieten zu können, schätzt Dr. Veronica Bujor besonders an ihrem Arbeitsplatz. Und noch etwas ist ihr sehr wichtig: „Ich freue mich, dass ich mich voll und ganz auf die Patienten konzentrieren kann. In der Praxis „Innere Medizin“ des ÄPZ sorgt die Ausstattung mit den modernsten medizinischen Geräten für das erforderliche technische Equipment; die Verwaltung und Abrechnung erfolgt im ÄPZ zentral, sodass ich mich ausschließlich den Patienten widmen kann. Besonders wichtig ist mir die Zeit, die ich ihnen dabei zur Verfügung stellen kann.

Ich habe festgestellt, dass es mir leicht fällt, komplexe medizinische Sachverhalte in eine Alltagssprache zu übersetzen.“ Dabei spielen für die Medizinerin neben der Kompetenz auch Fürsorge, Mitgefühl, Ruhe und Verständnis eine entscheidende Rolle im Gespräch mit dem Patienten. „Ich möchte keine Hektik aufkommen lassen; ich wünsche mir, dass ich Menschen dabei begleiten kann, ihre gesundheitliche Situation klar einzuschätzen, möglichst viel vorbeugend anzugehen und im Krankheitsfall alle Optionen auszuschöpfen.“

Zu den Schwerpunkten von Dr. Veronica Bujor gehören die chronischen Krankheiten und die Versorgung älterer Patienten, vor allem, wenn sie nicht mehr die Kraft haben, in eine Praxis zu kommen. „Außerdem möchte ich mich auf Palliativmedizin spezialisieren“, ergänzt sie. „Denn gerade wenn sich jemand dafür entscheidet, zuhause zu bleiben, sollte die medizinische Betreuung gewährleistet sein“.