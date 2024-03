EINE DIALEKTREISE DURCH DIE REGION! (2000€)

Das neue Frühjahrsrätsel Ihrer Heimatzeitung.

Ab sofort können Sie wieder bei unserem großen Frühjahrsrätsel teilnehmen, erraten Sie das gesuchte Wort und sichern Sie sich mit etwas Glück 2.000 €.

Vom 02. Bis 30. April 2024 stellen wir Ihnen Jeden Tag an dieser Stelle ein Rätsel vor. Bis 15 Uhr ist die Gewinn-Hotline des jeweiligen Tages geöffnet; auch die Teilnahme per SMS ist bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Der ermittelte Gewinner erhält den Betrag noch am selben Tag bar auf die Hand.

Sichern Sie sich heute den doppelten Gewinn!

Heute ist einer von fünf Glückstagen, an denen wir den Gewinn verdoppeln. Statt 1.000 € haben Sie die Chance auf 2.000 € Tagesgewinn! Schnell teilnehmen und mit etwas Glück doppelt kassieren!

Wir wünschen viel Glück!

Hier geht´s zum heutigen Rätsel: