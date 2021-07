Besser arbeiten, besser leben

Spätestens Corona hat es gezeigt – Arbeit wird flexibler und ortsungebundener. Welchen Beitrag Start-ups und ein Unternehmen dazu leisten.

Wir denken Flächen anders“, sagt Philipp Linsmeier, Mitgründer des Augsburger Start-ups popup living. Heißt: wandelbar. Das ist bezogen auf kleine Wohnungen und Mikroapartments bis zu 36 Quadratmetern, wie sie in unseren Städten angesichts Wohnraummangels und steigender Mieten häufiger werden. Die Gründer wollen angelehnt an das Konzept der Pop-up-Stores temporären Wohnraum in Städten schaffen. Dabei werden innerstädtische gewerbliche Leerstände angemietet, mit den popup- ­living-Modulen ausgestattet und weitervermietet.

Denn die verschiebbaren Möbel des Start-ups eröffnen unterschiedliche Lebensbereiche und Möglichkeiten: Wohnen, Schlafen, Büro. Im Mittelpunkt des Konzepts: eine große bewegliche Schrankwand mit Regalen auf der Vorderseite und Kleiderfächern auf der Rückseite. Wird sie in Richtung Wand geschoben und das unten eingepasste Doppelbett hervorgezogen, entsteht der Schlafraum. Für den Wohnraum erfolgt das Gegenteil: Die Schrankwand wandert Richtung Raummitte, das jetzt nur noch zur Hälfte sichtbare Bett wandelt sich mit Rückenpolstern zur Couch. Und steht das Arbeiten im Homeoffice oder ein gemeinsames Essen mit Freunden an, rückt die Schrankwand noch weiter vor, bis das Bett verschwindet. Jetzt ist Platz für die ausklappbare Tischplatte auf der Vorderseite.

Das Statische weicht dem Mobilen

Zur Agilität des Arbeitens gehöre die Agilität des ­Lebens. Davon ist Linsmeier überzeugt. In Zukunft komme es nicht mehr darauf an, wo wir arbeiten, sondern nur noch darauf, welche Ergebnisse wir erzielen. Das Statische weicht dem Mobilen, was er und sein Kompagnon Stefan Kapfer auf das Wohnen übertragen haben: den Lebensraum bestmöglich unterschiedlichen Bedürfnissen anzupassen. Eine Idee, die an der Hochschule Augsburg zur Masterarbeit wurde und die sie mithilfe von Gründerstipendien und einem befreundeten Schreiner seit 2019 in die Tat umsetzen. Eine erste 16-Quadratmeter-Musterwohnung gibt es bereits in Augsburg – Bauträger und Projektentwickler zeigen Interesse.

Homeoffice und mobiles Arbeiten sind zentrale Themen in der Augsburger Brand-Identity-Agentur trumedia. Derzeit natürlich wegen Corona. Aber auch schon vorher waren diese New-Work-Komponenten dort eingezogen. „Unsere Erfahrung: Mobiles Arbeiten, egal ob von zu Hause oder von einer Geschäftsreise, macht unsere Teams und damit unsere Leistung agiler, flexibler und tatsächlich effi­zienter“, sagt CEO und Gründer Marco Trutter. Ein großer Vorteil, wie die Corona-Zeit zeigte: „Wir konnten binnen Sekunden auf Full Remote Working umschalten, kaum ein Kunde oder Partner hat es gemerkt.“

"Ein-Mann-Einsatzkomandos gibt es bei uns nicht – stattdessen Teamgeist und Flexibilität"

Marco Trutter, Trumedia



Schon früh hat trumedia für diese Flexibilität die Wege geebnet. So sind etwa alle Mitarbeiter mit Macbooks und Internet-Telefonie ausgestattet, eine Notwendigkeit ursprünglich, weil die wachsende Agentur bundesweit Kräfte rekrutiert. Fürs agile ­Arbeiten wurden auch die Strukturen innerhalb der Geschäftsräume umgestaltet – kein Mitarbeiter ­besitzt mehr einen festen Arbeitsplatz. Die „Hot Desks“ oder auch der schallisolierte „Think-Tank“ werden direkt über eine Buchungs-App täglich oder wöchentlich je nach Bedarf reserviert. Das passt zur Gleitzeit von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr, in der Projektteams gemeinsam die Erreichbarkeit für Kunden und Geschäftspartner absichern. Jeder kenne zu jeder Zeit den Stand der Dinge, denn, sagt Trutter: „Ein-Mann-Einsatzkommandos gibt es bei uns nicht.“ Überhaupt setzt trumedia nicht auf starre Struk­turen, sondern so weit wie möglich auf eine kon­sequente New Work Experience mit Gleitzeit, Homeoffice und Teamspirit. „Ein solches System bietet dem Mitarbeiter ein neues Maß an persönlicher Freiheit und Flexibilität, um sich effektiver auf seine Arbeit konzentrieren zu können“, ist Trutter überzeugt.

„Still sitzen“ ist Stillstand

Gutes Arbeiten hat viel mit Wohlbefinden zu tun. Wohlgefühl entsteht für den Sitzmöbelhersteller Wagner Living, eine Marke der Topstar GmbH in Langenneufnach, wenn Design, Bewegung und Gesundheit im Einklang stehen. Dynamisches Sitzen nennt es das Unternehmen, zur Entlastung der Bandscheiben, zur besseren Durchblutung, zur Stützung von Wirbelsäule und Beckenbereich, zur Aktivierung von Muskeln – für eine verbesserte Leistungsfähigkeit durch gesteigertes Wohlbefinden.

Der Clou der Stühle ist das patentierte Dondola-Gelenk, das in drei Dimensionen – rechts-links, vorne-hinten, hoch-tief – beweglich ist und die starre Verbindung zwischen Sitz und Stuhlunterteil entkoppelt. Es fordert den Körper bei jeder Bewegung, sich anzupassen. Denn „still sitzen“ ist Stillstand.

Einen Schritt weiter geht Wagner mit einer von dem renommierten Produktdesigner Stefan Diez entwickelten neuen Stuhlfamilie: D1. Er erweitert nicht nur das Prinzip der Beweglichkeit von drei auf vier Dimensionen – inklusive Lehnenmobilität –, er schuf für Wagner Living eine neue Designklassikerfamilie. Funktion, Form, Farben und Materialien werden vielfältiger: Vom Bürostuhl bis zum Esszimmerstuhl – der Stuhl wird ein wichtiges Möbelstück, um besonders im Homeoffice Arbeit und Leben miteinander zu vereinen.