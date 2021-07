Ist Augsburg DER Standort für Innovation?

Augsburg statt Berlin? Als Standort für Innovation, Zukunft, Start-up? So wirklich vorstellen kann sich da nicht jeder. Kuka wird ins Ausland verkauft, High Potentials arbeiten lieber in München als hier. Augsburg ist unter Druck. Warum gründet man trotzdem hier? Oder greift mit selbstgebauten Raketen sogar nach den Sternen? Wir haben uns Leute zusammengeholt, die sich auskennen mit den Innovationstreibern hier. Und fragen sie zum Beispiel, wie sie zu den 100 Millionen Euro Fördergeld stehen, das Augsburg für Zukunftsprojekte vom Freistaat bekommen hat. Ob das bei den Richtigen ankommt. Oder, ob sie eigentlich lieber ganz woanders gegründet hätten. Und natürlich auch, was ihre Verbesserungsvorschläge wären.

Es diskutieren: Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, Littlelunch-Gründer Denis Gibisch, Planstack-Gründerin Linda Mayr und Dr. Stefan Brieschenk, Chief Operating Officer des Raketenherstellers Rocket Factory.

Rocketeer Talks: Sprechen wir über die Zukunft

Vier Meinungen – ein Thema: Für unsere Rocketeer Talks haben wir spannende Gäste an einen Tisch geholt, um mit ihnen Zukunftsthemen zu diskutieren. Branchenexpert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit unterschiedlichsten Ansichten und einem gemeinsamen Ziel: Konstruktive Lösungsansätze zu finden.

Moderation: Monika Pappelau

