Wie sieht die Zukunft der Arbeit wirklich aus?

Arbeiten im Co-Working-Space oder doch im Home Office: Vor Ort oder daheim - allein oder im Team? Was ist ideal, wenn man den Zugang zur Arbeitswelt demokratisieren möchte? Und sollten wir vielleicht alle zwanzig Stunden arbeiten statt vierzig? Sollte man sich das selbst aussuchen dürfen? Kurz: Wie flexibel muss der moderne Arbeitsplatz werden, um innovatives Arbeiten zu ermöglichen? Wir haben die Expert:innen an einen Tisch geholt.

Zwei davon sind Eva Daberger und Barabara Mayr, die sich gemeinsam einen Tandemjob als HR-Spitze bei dem Softwareentwickler baramundi teilen. Eine interessante Perspektive liefert Laura Winterling, die als ehemalige Astronautentrainerin weiß, wie man Menschen auf Extremsituationen vorbereitet und was Isolation bei der Arbeit wirklich bedeutet. Heute ist Winterling CEO des Unternehmens Space Time Concepts. Schließlich bringt Professor Tobias Dauth von der Handelshochschule Leipzig den wissenschaftlichen Kontext zu Konzepten wie Home Office und New Work in die Diskussion.

Rocketeer Talks: Sprechen wir über die Zukunft

Vier Meinungen – ein Thema: Für unsere Rocketeer Talks haben wir spannende Gäste an einen Tisch geholt, um mit ihnen Zukunftsthemen zu diskutieren. Branchenexpert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit unterschiedlichsten Ansichten und einem gemeinsamen Ziel: Konstruktive Lösungsansätze zu finden.

Moderation: Monika Pappelau

Produktion: URBAN & UNCUT Studios

Ausstattung Möbel: WAGNER LIVING