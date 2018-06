vor 33 Min.

Sport

Iran – Portugal 1:1

Portugal ist auch ohne Zutun seines diesmal erfolglosen Superstars Cristiano Ronaldo ins Achtelfinale eingezogen. Nach einer überaus mäßigen Leistung reichte dem Europameister am Montagabend in Saransk das 1:1 gegen Iran zwar zum Weiterkommen, aber der Gruppensieg war dahin.

Ricardo Quaresma hatte die Portugiesen per Traumtor in Führung gebracht (45.), die Karim Ansarifard (90.+3) per Handelfmeter ausglich. Die Portugiesen treffen nun als Gruppenzweite am Samstag auf Uruguay.

Ronaldo vergab per Elfmeter die Chance auf seinen fünften WM-Treffer. Für die Iraner ist trotz ihres wackeren Auftritts gegen den Favoriten auch die fünfte WM-Endrunde bereits nach der Gruppenphase beendet. Ähnlich wie gegen Spanien (0:1) setzte das Team des portugiesischen Iran-Trainers Carlos Queiroz wieder auf eine gesicherte Defensive – letztlich war das aber zu wenig. (dpa)

Tore 0:1 Quaresma (45.), 1:1 Ansarifard (90.+ 3, Handelfmeter) Zuschauer 41685 (ausverkauft)

