vor 41 Min.

Sport

Spanien – Marokko 2:2

Spanien ist trotz einer erneut dürftigen Vorstellung als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen und muss sich nun mit Gastgeber Russland messen. Die Selecciòn tat sich beim 2:2-Unentschieden zum Vorrundenabschluss am Montag in Kaliningrad gegen Marokko aber lange schwer. Khalid Boutaib (14.) und Youssef En-Nesyri (81.) bescherten den tapfer kämpfenden Atlas-Löwen zweimal die Führung. Isco (19.) und Iago Aspas (90.+3) wendeten die Blamage jedoch ab.

Anders als in den bisherigen beiden WM-Spielen der Spanier gegen Portugal (3:3) und Iran (1:0) stand Thiago erstmals in der Startelf. Den Fehlstart seiner Mannschaft konnte jedoch auch der Bayern-Profi nicht verhindern. Ein Missverständnis seiner erfahrenen Mannschaftskollegen Sergio Ramos und Andrés Iniesta bescherte den Nordafrikanern den ersten Turniertreffer. Für die Spanier wurde die Partie zu einem Geduldsspiel. Aspas glich erst in der Nachspielzeit aus. (dpa)

Tore 0:1 Boutaib (14.), 1:1 Isco (19.), 1:2 En-Nesyri (81.), 2:2 Aspas (90.+1) Zuschauer 33973 (ausverkauft)

Themen Folgen