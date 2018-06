vor 35 Min.

Sport

Saudi-Arabien – Ägypten 2:1

Auf die Rücktrittsgerüchte wollte Mohamed Salah nach seiner bitteren WM-Abschiedsvorstellung in Russland gar nicht eingehen. „Ich möchte mich bei all den Fans bedanken, die uns geholfen und zu uns gestanden haben. Vielen Dank für die Unterstützung“, sagte der Stürmer des FC Liverpool nach der sportlich bedeutungslosen Niederlage in letzter Sekunde gegen Saudi-Arabien. Nicht einmal Salah mit einem Geniestreich und Altersrekordmann Essam Al-Hadari mit einem gehaltenen Elfmeter konnten Ägypten beim 1:2 (1:1) den WM-Premierensieg bescheren. Trainer Héctor Cúper attestierte seinem Stürmerstar dennoch eine starke Leistung. Die Rücktrittsgerüchte hält er für nicht wahrscheinlich: „Ich denke nicht, dass das wahr ist.“

Der erstmals im Turnier eingesetzte Al-Hadari ist mit 45 Jahren und 161 Tagen nun der älteste WM-Spieler und löste Kolumbiens Schlussmann Faryd Mondragon (43 Jahre und drei Tage) ab. (dpa)

Tore 0:1 Salah (22.), 1:1 Al-Faradsch (45.+6/Foulelfmeter), 2:1 Al-Dausari (90.+5) Zuschauer 36823

