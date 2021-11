1. FC Köln - HSV im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

DFB-Pokal 2021/22: Im Achtelfinale spielt der 1. FC Köln gegen den Hamburger SV live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker sehen Sie hier.

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals ist beendet und nun stehen die Achtelfinals an. Ausgetragen werden die Spiele am 18. und 19. Januar 2022. Gleich am ersten Tag spielt der 1. FC Köln gegen den HSV - somit trifft ein Verein aus der 1. Bundesliga auf einen Verein aus der 2. Bundesliga. Hier in diesem Artikel finden Sie Infos zu den einzelnen Mannschaften und alle wichtigen Eckdaten zur Übertragung. Außerdem bieten wir Ihnen einen Liveticker zum Spiel Köln - Hamburg.

1. FC Köln - Hamburg im DFB-Pokal 21/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV findet am 18. Januar 2022 statt. Ausgetragen wird das Spiel im Rheinenergiestadion in Köln. Um 18.30 Uhr geht es los.

1. FC Köln gegen HSV im Free-TV sehen - Übertragung live im Fernsehen und Stream beim DFB-Achtelfinale

Die Partie 1. FC Köln - Hamburger SV ist eines von drei Achtelfinal-Spielen, das im Free-TV zu sehen sein wird. Für die Übertragung ist Sport 1 zuständig. Alle Eckdaten zur Partie sehen Sie hier im Überblick:

Spiel: 1. FC Köln - Hamburger SV , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Dienstag, 18. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Rheinenergiestadion, Köln

Rheinenergiestadion, Übertragung im Free-TV: Sport 1

1 Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 21/22, Achtelfinale: 1. FC Köln vs. Hamburger SV live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Kurz vor Spielbeginn finden Sie in unserem Datencenter die Aufstellung vom 1. FC Köln und dem Hamburger SV und aktuelle Infos wie Tabellenplatzierungen im DFB-Pokal.

Das gesamte Spiel wird in unserem Liveticker in Echtzeit zusammengefasst und kommentiert. Somit verpassen Sie keine Highlights, auch wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

TV-Übertragung 1. FC Köln gegen Hamburger SV live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Insgesamt 64 Spiele werden in der DFB-Pokal-Saison 2021/22 ausgetragen. Die 1. und 2. Hauptrunde sind bereits bestritten, nun stehen die Achtelfinals an. Alle Partien sind ausnahmslos bei Sky zu sehen, allerdings wird hierfür ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Ausgewählte Spiele werden in jeder Runde im Free-TV zu sehen sein - auch in den Achtelfinals. Die ARD zeigt zwei Spiele, Sport 1 überträgt ein Spiel - und zwar die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Das Finale findet am 21. Mai 2022 statt und wird ebenfalls im Free-TV übertragen.

Hier finden Sie den Link zum kostenlosen Live-Stream:

Live-Stream von Sport 1: Hier auf dieser Seite.

1. FC Köln und Hamburger SV im DFB-Pokal 21/22 - Bilanz und Infos

Laut Kicker.de trafen der 1. FC Köln und der Hamburger SV 107 Mal aufeinander. Die erste Begegnung war im Jahr 1953. Insgesamt trennten sich die Mannschaften 28 Mal mit einem Unentschieden. Der 1. FC Köln konnte 37 Siege erspielen und der Hamburger SV gewann 42 Mal. Im Rahmen des DFB-Pokals trafen die Mannschaft in insgesamt acht Spielen aufeinander und die Bilanz ist ausgeglichen: 3 Siege für jede Mannschaft wurden erspielt und zweimal endeten die Partien mit einem Unentschieden.

1. FC Köln

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Steffen Baumgart

Stadion: Rheinenergiestadion

Hamburger SV

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Tim Walter

Stadion: Volksparkstadion

