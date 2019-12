1. FC Köln - Werder Bremen live im TV, Stream, Ticker: Spielstand, Ergebnis, Spielplan

vor 55 Min.

1. FC Köln gegen Werder Bremen live im TV und Stream: Welcher TV-Sender übernimmt die Übertragung am 21.12.19? Sky oder DAZN? Hier die Infos und ein Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Der FC benötigt dringend Punkte, um aus dem Tabellenkeller wegzukommen. Sonst wird der Abstiegskampf in der Rückrunde der Bundesliga noch schwieriger.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel 1. FC Köln - Werder Bremen live im TV und Stream sehen Auf Sky oder DAZN? Im Free-TV oder Gratis-Stream läuft es nicht - unser Live-Ticker weiter unten im Artikel bietet aber kostenlos Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Tabelle.

1. FC Köln gegen Werder Bremen live im TV und Stream - Übertragung und TV-Sender am 21.12.19: Sky oder DAZN?

Hier bekommen Sie die Infos zum Spiel Köln vs. Bremen:

Spieltag: Samstag, 21.12.19

Samstag, 21.12.19 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Online-Stream: Sky

Köln - Bremen live: Bundesliga im Free-TV, Bezahl-Fernsehen, Live-Stream im Internet

Die Bundesliga-Übertragung im Free-TV ist diese Saison nur bei ausgewählten Spielen möglich: Das ZDF zeigt nur die Freitagsspiele des 17. und 18. Spieltags live. Auf ARD und Sport1 sind nur Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien zu sehen. Eurosport hat seine Übertragungsrechte an das Streaming-Portal DAZN verkauft. So teilt sich Sky diese Saison die Live-Übertragung mit dem Streamingdienst. Wenn Sie alle Bundesligaspiele live verfolgen wollen, müssen Sie also kostenpflichtige Streams nutzen oder Abos abschließen.

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

In einer englischen Woche zeigt Sky die Spiele am Dienstag und Mittwoch um 18.30 und 20.30 Uhr.

Live-Ticker zum 1. FC Köln: Aktueller Spielstand, Ergebnisse, Spielplan und Bundesliga-Tabelle

Alls aktuellen Ergebnisse des 1. FC Köln und den Spielplan der 1. Bundesliga: im Live-Ticker unseres Datencenters können Sie den Spielstand und die Tabellen jederzeit einsehen.

1. FC Köln live: Verein ist schon in seiner 48. Bundesligasaison

Der Fußballklub ist mit fast 110.000 Mitgliedern einer der größten Fußballvereine in Deutschland. Der 1. FC Köln ist Gründungsmitglied der Bundesliga und war bis 1998 35 Jahre lang ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach mehreren Auf- und Abstiegen ist der FC Köln in der Saison 2019/20 wieder in der 1. Bundesliga aktiv. Mit Trainer Achim Beierlorzer geht der 1. FC Köln in die Spielzeit 2019/20 und in seine 48. Bundesligasaison. Der 1. FC Köln wurde 1977/78 das letzte Mal deutscher Meister, bisher hat er den Titel drei Mal nach Köln geholt. Wie sich der FC Köln in der Bundesliga schlägt, können Sie live im Stream oder im Pay TV verfolgen.

